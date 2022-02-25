В Башкирии 61-летняя фанатка бой-бэнда отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

В полицию Салавата обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников.
Оказалось, женщина является фанаткой зарубежного бой-бэнда. В социальных сетях она активно делилась своим хобби, публиковала музыку, клипы и фотографии любимых исполнителей. В один момент горожанке написал неизвестный на английском языке, который представился доверчивой женщине участником музыкальной группы. Горожанка поверила мужчине и между ними завязалось общение с помощью онлайн-переводчика.
Лже-участник группы предложил своей фанатке выбрать подарок – он скинул женщине каталог, из которого она выбрала платье, туфли и сумку. После на почту женщине пришло сообщение, что подарок необходимо оплатить. Доверчивая фанатка действительно перевела на указанный счёт, оформленный на российское имя, 91 тысячу рублей.
Вскоре фанатке бой-бэнда вновь пришло сообщение о необходимом переводе денег. Но такой суммы у женщины не оказалось, она сразу написала об этом участнику группы, а он заверил горожанку, что ей необходимо оформить кредит. Именно в этот момент женщина поняла, что её нагло обманули мошенники. Горожанка сразу обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.