Уфа попала в список городов автопробега ГрандТур

Автопробег проходит в рамках фестиваля «Байкальская миля» уже второй год подряд. Он нацелен на географическое и патриотическое просвещение. В этот раз объединяющей идеей проекта стала тема «Место силы». В регионе это памятник Мустаю Кариму, а точнее творчеству поэта. В рамках тура гости республики посетили музей писателя и его родную деревню.