В Башкирии обсудили меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

В каких мерах социальной поддержки нуждаются ветераны боевых действий – выясняет Госсобрание Башкортостана. Сегодня прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минздрава, Минтруда, Минземимущества, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда и других ведомств.
В Башкортостане проживают около 20 тысяч ветеранов боевых действий, около 5 тысяч – это участники Афганской войны. Предложения экспертов и воинов-интернационалистов изучат, после чего планируют представить на рассмотрение депутатов.