В Башкирии обсудили меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

Мы говорили сегодня не только о ветеранах боевых действий, которые воевали в Афганистане, но и после этого мир тоже был неспокоен. Много было других горячих точек – и на Кавказе, и сейчас мы видим, что происходит. Поэтому все военнослужащие, все наши сыновья, дети, которые будут служить еще в армии, они должны знать, что государство всегда будет стоять на страже их законных интересов.

Салават Харасов, председатель комитета Государственного Собрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов