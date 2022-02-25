В Башкирии обсудили меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

В каких мерах социальной поддержки нуждаются ветераны боевых действий – выясняет Госсобрание Башкортостана. Сегодня прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минздрава, Минтруда, Минземимущества, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда и других ведомств.

В Башкортостане проживают около 20 тысяч ветеранов боевых действий, около 5 тысяч – это участники Афганской войны. Предложения экспертов и воинов-интернационалистов изучат, после чего планируют представить на рассмотрение депутатов.

Мы говорили сегодня не только о ветеранах боевых действий, которые воевали в Афганистане, но и после этого мир тоже был неспокоен. Много было других горячих точек – и на Кавказе, и сейчас мы видим, что происходит. Поэтому все военнослужащие, все наши сыновья, дети, которые будут служить еще в армии, они должны знать, что государство всегда будет стоять на страже их законных интересов. 

Салават Харасов, председатель комитета Государственного Собрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ