Радий Хабиров обсудил с экспертами ЮНЕСКО развитие геопарков Башкирии

К концу года на шихане
Торатау построят туристическую лестницу от подножия и до вершины. Об этом во
время встречи с зарубежными экспертами ЮНЕСКО сообщил Радий Хабиров. В 2021-м
второй региональный геопарк вошел в список 16 территорий-претендентов на
включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Представители
организации из Ирландии и Испании посетили республику с оценочной миссией.
Глава Башкортостана поблагодарил их за работу и рассказал, какое значение
шиханы имеют для региона и его жителей.
Мы
добиваемся получения международного статуса для второго геопарка в
Башкортостане – «Торатау». Этот региональный геопарк уже существует, он был
создан в соответствии с моим указом. Но независимо от того, получит он
международный статус или нет, мы в любом случае будем вести работу по
сохранению природы в геопарке «Торатау». Мы создали там специальную
инфраструктуру, определены люди, выделены деньги. Наш комитет по делам ЮНЕСКО
очень плотно работает в рамках этой программы. Очень важно, что в нашем бюджете
мы выделили большой объем денег для строительства там новых объектов,
сохранения природы Башкортостана и исторической памяти. В этом году мы готовы
начать строительство большого информационно-туристического центра, который
будет способствовать решению туристических, образовательных и научных задач. Я
надеюсь, что до конца этого года мы создадим новый, очень интересный маршрут
для того, чтобы туристы могли быстро и удобно добираться до вершины шихана
Торатау. Главная цель – сохранить наши знаменитые шиханы.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Геопарк «Янган-Тау»
первым в России и странах СНГ вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. «Торатау»
с не менее уникальной историей также стремится получить аналогичный статус. И,
по словам экспертов, шансы на это высоки. Результаты оценочной миссии они позже
отобразят в своём докладе, пока говорить об этом им запрещено. Но впечатлениями
от посещения Торатау гости всё же поделились.
Геопарк
«Торатау» – это прекрасное место, там прекрасные люди, и видно, что они любят
свою Родину. И мы всегда говорим, что геопарк в первую очередь – это не о
геологии, а это о людях. Людях, которые связаны с этим местом. Суть каждого
геопарка в том, что он оценивается, и мы ради этого сюда приехали. Эксперты
проверяют, насколько этот геопарк, который стремится в ЮНЕСКО, соответствует
тем критериям, которые мы предъявляем.Джон Галлоуей, эксперт ЮНЕСКО /Ирландия/