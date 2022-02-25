Радий Хабиров обсудил с экспертами ЮНЕСКО развитие геопарков Башкирии

Мы добиваемся получения международного статуса для второго геопарка в Башкортостане – «Торатау». Этот региональный геопарк уже существует, он был создан в соответствии с моим указом. Но независимо от того, получит он международный статус или нет, мы в любом случае будем вести работу по сохранению природы в геопарке «Торатау». Мы создали там специальную инфраструктуру, определены люди, выделены деньги. Наш комитет по делам ЮНЕСКО очень плотно работает в рамках этой программы. Очень важно, что в нашем бюджете мы выделили большой объем денег для строительства там новых объектов, сохранения природы Башкортостана и исторической памяти. В этом году мы готовы начать строительство большого информационно-туристического центра, который будет способствовать решению туристических, образовательных и научных задач. Я надеюсь, что до конца этого года мы создадим новый, очень интересный маршрут для того, чтобы туристы могли быстро и удобно добираться до вершины шихана Торатау. Главная цель – сохранить наши знаменитые шиханы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан