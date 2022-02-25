Радий Хабиров обсудил с экспертами ЮНЕСКО развитие геопарков Башкирии

К концу года на шихане Торатау построят туристическую лестницу от подножия и до вершины. Об этом во время встречи с зарубежными экспертами ЮНЕСКО сообщил Радий Хабиров. В 2021-м второй региональный геопарк вошел в список 16 территорий-претендентов на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Представители организации из Ирландии и Испании посетили республику с оценочной миссией. Глава Башкортостана поблагодарил их за работу и рассказал, какое значение шиханы имеют для региона и его жителей.

Мы добиваемся получения международного статуса для второго геопарка в Башкортостане – «Торатау». Этот региональный геопарк уже существует, он был создан в соответствии с моим указом. Но независимо от того, получит он международный статус или нет, мы в любом случае будем вести работу по сохранению природы в геопарке «Торатау». Мы создали там специальную инфраструктуру, определены люди, выделены деньги. Наш комитет по делам ЮНЕСКО очень плотно работает в рамках этой программы. Очень важно, что в нашем бюджете мы выделили большой объем денег для строительства там новых объектов, сохранения природы Башкортостана и исторической памяти. В этом году мы готовы начать строительство большого информационно-туристического центра, который будет способствовать решению туристических, образовательных и научных задач. Я надеюсь, что до конца этого года мы создадим новый, очень интересный маршрут для того, чтобы туристы могли быстро и удобно добираться до вершины шихана Торатау. Главная цель – сохранить наши знаменитые шиханы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Геопарк «Янган-Тау» первым в России и странах СНГ вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. «Торатау» с не менее уникальной историей также стремится получить аналогичный статус. И, по словам экспертов, шансы на это высоки. Результаты оценочной миссии они позже отобразят в своём докладе, пока говорить об этом им запрещено. Но впечатлениями от посещения Торатау гости всё же поделились.

Геопарк «Торатау» – это прекрасное место, там прекрасные люди, и видно, что они любят свою Родину. И мы всегда говорим, что геопарк в первую очередь – это не о геологии, а это о людях. Людях, которые связаны с этим местом. Суть каждого геопарка в том, что он оценивается, и мы ради этого сюда приехали. Эксперты проверяют, насколько этот геопарк, который стремится в ЮНЕСКО, соответствует тем критериям, которые мы предъявляем.

Джон Галлоуей, эксперт ЮНЕСКО /Ирландия/
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ