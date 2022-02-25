Радию Хабирову показали, как готовят полуфабрикаты для школ и детсадов

Хороший опыт Уфы, который сохранил молочные кухни, мы тиражировали на всю республику. Кормили в начале нашего пути 3000 человек в Уфе только, в республике нет. Сейчас мы кормим 26000 человек. Это и беременные, и кормящие мамочки, это многодетные семьи, дети, чьи семьи находятся в затруднительном положении, это дети под опекой. Представляете, кормили 3000, а сейчас 26000 детей получают бесплатно вот эту очень качественную на самом деле продукцию. У меня в семье это есть, мы сами это кушаем, потому что это наше молоко, производство очень чистое и надёжное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан