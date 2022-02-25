Радию Хабирову показали, как готовят полуфабрикаты для школ и детсадов

Радий Хабиров посетил уфимский Центр детского и диетического питания. Главе республики показали условия производства пищевых полуфабрикатов и готовые блюда. Такие же подают в столичных школах и детских садах.
25 тысяч котлет в смену производят в цехе полуфабрикатов в центре детского и диетического питания. А ещё рыбу и куриную грудку. И тут же отправляют по школам и детским садам.
Коллектив центра – более полутора тысяч человек, которые обслуживают свыше 126 тысяч уфимских детей. С процессом производства ознакомился глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что в регионе создана целая инфраструктура школьного питания, реализовано единое меню, выстроена коммуникация с родителями и детьми. А с 2020 года по решению президента Владимира Путина все школьники начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Растёт и количество потребителей продукции молочной кухни.
В соседнем цехе, как пчёлки, трудятся мучных дел мастера. Сразу бросаются в глаза размеры выпечки – лепят их специально для школьников. Танзима Кудашева готовит, как для своих внуков, поэтому самый главный ингредиент – любовь к детям. А от ассортимента разбегаются глаза.
Мощности организации включают торгово-производственную базу, два комбината питания, три отделения молочных кухонь и две школьные столовые. В 2021 году Центр детского и диетического питания занял II место в федеральном конкурсе «Лучшая столовая школы города-миллионника». Упор сделан на правильное питание.
Свежие котлеты и пирожки разлетаются по всей Уфе. 125 школ и 221 детский сад получают отсюда продукцию самого высокого качества. За этим здесь следят особенно тщательно. Контроль на каждом этапе производства. Ведь если ребёнку не понравится блюдо, ничто не заставит его съесть целую порцию.
Радий Хабиров посмотрел ассортимент и подачу горячего питания. Он подчеркнул, что очень важно регулярно проверять качество питания, чтобы блюда были не только безопасными, но и горячими. Сейчас удалось добиться того, что большинство продуктов, поступающих в систему социального питания республики, местного производства.
Чтобы система школьного и дошкольного питания развивалась, глава республики отметил важность сохранения коллектива центра. Руководству поручено проработать вопрос индексации оплаты труда поваров и кухонных работников.