В Башкортостане возобновилась диспансеризация

В поликлиниках можно бесплатно пройти обследование. Ранее комплексная проверка здоровья была приостановлена для разгрузки амбулаторно-поликлинического звена из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как проходит диспансеризация и кто может пройти обследование в этом году?

Альберт Гилязтдинов последние несколько лет ежегодно проходит диспансеризацию. В ходе первой врачи вовремя выявили проблемы с сердцем. За столько лет весь процесс ему уже давно знаком. Сначала вопросы о состоянии здоровья, затем вновь убедиться, что за последний год не подрос, к счастью, как и вес. Анализы и обследования назначают индивидуально. Альберту Гилязтдинову как курящему, например, еще и спироэргометрию. Эту процедуру, кстати, в последнее время проходит всё больше людей. Её назначают тем, кто переболел ковидом.

Из-за очередной волны заболеваний коронавирусом диспансеризация на время была приостановлена. Но теперь вновь можно бесплатно проверить свое здоровье. Сделать это могут жители в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года. Пройти диспансеризацию могут те, кому в этом году исполнилось или исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также те, кто переболел коронавирусом, и люди старше сорока. Последняя категория имеет право ежегодно проходить обследование.

Бывает такое, что пациент приходит без каких-либо жалоб, и при обследовании, например, УЗИ органов брюшной полости выявлялся рак почек. Гузель Мазитова, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №1 городской клинической больницы №18