В Башкирии ишимбайским пчеловодам рассказали о господдержке медового бизнеса

До 8 млн рублей. Ишимбайским пчеловодам рассказали, какую поддержку они могут получить для развития собственного медового бизнеса. Для пасечников организовали выездной семинар, который неделей ранее анонсировали в ходе диалога между местными жителями и представителями власти по вопросу реализации инвестпроекта компании «Би хэппи». Тогда выяснилось, что многие люди даже не знали о существующих возможностях. Какие программы есть сейчас и как в них попасть?

Сельское хозяйство – одна из самых субсидируемых отраслей экономики. Несмотря на это, далеко не все фермеры знают о существующих мерах поддержки. Новички, к примеру, могут воспользоваться программой «Агростартап» для создания бизнеса с нуля. А если аграрий отработал на своей земле менее двух лет и может привлечь в дело близких, заявку можно подать уже на «Семейную ферму». Получать ежеквартальное субсидирование на закупку сырья и оборудования можно также через кооперативы.

Сбыт уже идет через кооператив, а это субъект МСП, им легче договариваться с нашими торговыми представителями, и они имеют возможность переложить эти затраты на кооператив. Альфия Гарейшина, заместитель директора центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан

Выездной семинар для ишимбайских пчеловодов власти предложили провести сами в ходе недавнего диалога относительно прихода в район зарубежного инвестора по производству меда. Тогда и выяснилось, что местные жители просто не знают о существующем потенциале по развитию собственного бизнеса. На семинаре местным жителям рассказали и о том, как в правительстве намерены сохранить башкирскую пчелу. В качестве примера привели опыт пасечников Иглинского и Янаульского районов, где занимаются целенаправленным разведением насекомых только местных пород.

Мы можем полностью взять на себя организацию этого процесса по созданию анклава, где работают только с темной лесной пчелой, башкирской или среднерусской. Рустем Резбаев, советник Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии