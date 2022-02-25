В Уфе сотрудники ЦОБ провели рейд по местам схода снега с крыш

Несколько человек в Башкирии пострадали от схода снега с крыш. Сегодня в поселке Приютово снежная масса упала на женщину с грудным ребёнком. Жительница Кумертау также получила ушибы при схожих обстоятельствах, сообщили в МЧС. Тем временем в Уфе сотрудники Центра общественной безопасности вышли в рейд. Цель – проверка уборки крыш от наледи. С наступлением теплой погоды снежные шапки поползли вниз.

Сигнальная лента натянута неправильно, отмечает инспектор Центра общественной безопасности города. И все-таки здесь лучше не проходить. Над аркой между домами 16/2 и 16/3 по улице Кувыкина с крыши нависает снежная шапка. Сотрудники Центра общественной безопасности говорят, что замечание по этой крыше делали не раз.

Начальнику дали уведомление об уборке снега, чего он не сделал. Мы составили протокол. Он по-прежнему не убрал, сказал, что весной растает.

Марат Хамитов, инспектор Центра общественной безопасности по Кировскому району г. Уфы
Фото №1 - В Уфе сотрудники ЦОБ провели рейд по местам схода снега с крыш

Вместе с сотрудниками Центра мы отправились в офис ТСЖ. Его руководитель сообщил, что сигнальную ленту установили повыше, так как люди часто рвут ее. А по поводу нависающей снежной шапки он отметил, что причин для опасений нет.

За 20 лет не было прецедентов. Там стоят снегозадержатели, угрозы жизни нет.

Дмитрий Гладков, председатель правления ТСЖ «Трио»

Мы составляем протоколы и направляем в административную комиссию, где им назначают штраф. При неуплате материалы отправляют в мировой суд.

Лайсан Хайруллина, старший инспектор Центра общественной безопасности по Кировскому району г. Уфы

С наступлением теплой погоды по краям крыш зданий стали образовываться сосульки, порой длиннее метра. Убирать их не всегда спешат. Да и снежные шапки со скатных крыш готовы вот-вот упасть. Как на здании, где располагается ЖЭУ №62. Тем временем сходы наледи с крыш с нанесением ущерба в столице уже зафиксированы.

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За сутки в Уфе зафиксировано три схода снега с крыш административных зданий, в результате которых получили повреждения три автомобиля. Люди не пострадали.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы

Спасатели рекомендует быть осмотрительными, не подходить близко к зданиям, с которых свисают сосульки и снежные шапки, и выбирать другой, безопасный маршрут. Иначе прогулка может закончиться больничной койкой.

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