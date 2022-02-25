В Уфе сотрудники ЦОБ провели рейд по местам схода снега с крыш

Несколько человек в Башкирии пострадали от схода снега с крыш. Сегодня в поселке Приютово снежная масса упала на женщину с грудным ребёнком. Жительница Кумертау также получила ушибы при схожих обстоятельствах, сообщили в МЧС. Тем временем в Уфе сотрудники Центра общественной безопасности вышли в рейд. Цель – проверка уборки крыш от наледи. С наступлением теплой погоды снежные шапки поползли вниз.
Сигнальная лента натянута неправильно, отмечает инспектор Центра общественной безопасности города. И все-таки здесь лучше не проходить. Над аркой между домами 16/2 и 16/3 по улице Кувыкина с крыши нависает снежная шапка. Сотрудники Центра общественной безопасности говорят, что замечание по этой крыше делали не раз.
Вместе с сотрудниками Центра мы отправились в офис ТСЖ. Его руководитель сообщил, что сигнальную ленту установили повыше, так как люди часто рвут ее. А по поводу нависающей снежной шапки он отметил, что причин для опасений нет.
С наступлением теплой погоды по краям крыш зданий стали образовываться сосульки, порой длиннее метра. Убирать их не всегда спешат. Да и снежные шапки со скатных крыш готовы вот-вот упасть. Как на здании, где располагается ЖЭУ №62. Тем временем сходы наледи с крыш с нанесением ущерба в столице уже зафиксированы.
Спасатели рекомендует быть осмотрительными, не подходить близко к зданиям, с которых свисают сосульки и снежные шапки, и выбирать другой, безопасный маршрут. Иначе прогулка может закончиться больничной койкой.