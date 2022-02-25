В Уфе сотрудники ЦОБ провели рейд по местам схода снега с крыш

За сутки в Уфе зафиксировано три схода снега с крыш административных зданий, в результате которых получили повреждения три автомобиля. Люди не пострадали.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы