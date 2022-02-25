В Уфе рассказали об особенностях нового маршрута №17с

В Уфе запустили новый маршрут. Автобус №17с будет отправляться с остановки «Мкр. Белореченский» до «Центрального рынка». Планируется, что за день автобусы будут выполнять 72 рейса.
Интервал их движения будет составлять от 20 до 30 минут. Оплатить поездку можно картой «Алга». На маршруте действует акция «Счастливый час».
Раньше прямой маршрут до центра по улице Сагита Агиша совершал автобус под номером 5. На долгое время он прекратил свою работу, и жителям приходилось ездить с пересадками.
– Это очень хорошо, такой транспорт будет востребован.
– Больше надо таких маршрутов пускать.
– Раньше с Сагита Агиша до Центрального рынка только с пересадками можно было, сейчас хоть нет.