В Уфе рассказали об особенностях нового маршрута №17с

В Уфе запустили новый маршрут. Автобус №17с будет отправляться с остановки «Мкр. Белореченский» до «Центрального рынка». Планируется, что за день автобусы будут выполнять 72 рейса.

Интервал их движения будет составлять от 20 до 30 минут. Оплатить поездку можно картой «Алга». На маршруте действует акция «Счастливый час».

На сегодня работают 4 автобуса, при увеличении числа пассажиров увеличим количество транспорта до 8.

Вадим Синцов, директор УПАТП №3 ГУП «Башавтотранс»
Фото №1 - В Уфе рассказали об особенностях нового маршрута №17с

Раньше прямой маршрут до центра по улице Сагита Агиша совершал автобус под номером 5. На долгое время он прекратил свою работу, и жителям приходилось ездить с пересадками.

– Это очень хорошо, такой транспорт будет востребован.

– Больше надо таких маршрутов пускать.

– Раньше с Сагита Агиша до Центрального рынка только с пересадками можно было, сейчас хоть нет.

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