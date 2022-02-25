В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Минспорта Башкирии

В прошлом году в республике провели 186 физкультурно-массовых мероприятий. В них приняли участие больше 25 тысяч человек. Об этом и многом другом говорили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства спорта Башкортостана. Его участники подводили спортивные итоги прошедшего года и ставили задачи на 2022-й.

18 медалей завоевали представители Башкортостана на прошедших летних, зимних Олимпийских, а также Паралимпийских играх. Это один из самых важных итогов развития спорта в республике. А 4 марта в Пекине начнутся зимние Паралимпийские игры. Наш регион будет представлять 37-летний лыжник и биатлонист Александр Давидович.

Главное – показатели спортсменов и ребят, они представляют нашу республику. Хотелось бы, чтобы наши ребята собрали все медали мира, международных соревнований и привезли в нашу республику. Рима Баталова, депутат Госдумы России, 13-кратная паралимпийская чемпионка

Помимо спорта больших достижений, в республике хотят продолжать работу, которая проводится последние два года. Это создание условий для занятия спортом, физкультурой для детей и всего населения. Такая задача поставлена главой республики.

Возможности создаются благодаря инфраструктуре, строительству ФОКов, бассейнов, малых и больших спортплощадок, проекту «Волейбол в каждый двор». Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Ожидается строительство и нескольких крупных спортивных объектов, включая центр спортивной борьбы и центр гребного слалома. В Уфе уже подходит к концу строительство центра гимнастики, а ко Дню города в этом году должен открыться крытый футбольный манеж. В августе в столице республики состоится чемпионат мира по волейболу. В этом году в Башкортостане планируется сделать многое для развития этого вида спорта.

Для нас большая честь, что 22-й год назван отраслевым годом волейбола. К нашему виду спорта приковано еще больше внимания, это определенно повысит интерес к волейболу в республике. Валерий Багметов, президент волейбольного клуба «Урал»

Одним из важных элементов развития спорта в регионе является подготовка кадров. Основное направление Башкирского института физической культуры, который занимается этим делом более двадцати лет, – подготовка и повышение квалификации тренеров, включая специалистов, работающих в сельской местности. Уже сейчас систематически занимаются физкультурой и спортом на селе более 665 тысяч человек.

На 2022 год запланировано повышение квалификации 100 человек, 120 – переподготовка, по адаптивному спорту у нас планируется получение высшего образования почти 50 человек. Лилия Макина, директор Башкирского института физической культуры