В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Минспорта Башкирии

В прошлом году в республике провели 186 физкультурно-массовых мероприятий. В них приняли участие больше 25 тысяч человек. Об этом и многом другом говорили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства спорта Башкортостана. Его участники подводили спортивные итоги прошедшего года и ставили задачи на 2022-й.
18 медалей завоевали представители Башкортостана на прошедших летних, зимних Олимпийских, а также Паралимпийских играх. Это один из самых важных итогов развития спорта в республике. А 4 марта в Пекине начнутся зимние Паралимпийские игры. Наш регион будет представлять 37-летний лыжник и биатлонист Александр Давидович.
Помимо спорта больших достижений, в республике хотят продолжать работу, которая проводится последние два года. Это создание условий для занятия спортом, физкультурой для детей и всего населения. Такая задача поставлена главой республики.
Ожидается строительство и нескольких крупных спортивных объектов, включая центр спортивной борьбы и центр гребного слалома. В Уфе уже подходит к концу строительство центра гимнастики, а ко Дню города в этом году должен открыться крытый футбольный манеж. В августе в столице республики состоится чемпионат мира по волейболу. В этом году в Башкортостане планируется сделать многое для развития этого вида спорта.
Одним из важных элементов развития спорта в регионе является подготовка кадров. Основное направление Башкирского института физической культуры, который занимается этим делом более двадцати лет, – подготовка и повышение квалификации тренеров, включая специалистов, работающих в сельской местности. Уже сейчас систематически занимаются физкультурой и спортом на селе более 665 тысяч человек.
В 2021 году Башкортостан принял четыре официальных международных мероприятия, 43 всероссийских соревнования, а также более 370 региональных турниров. С каждым годом объем финансирования, выделяемого на спорт в нашей республике, увеличивается.