В Уфе в тестовом режиме начнет работу полоса на выезд из Уфы по мосту через Белую

• на выезд из города – по новому мосту-вставке по четырём суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам движения, в зависимости от интенсивности потока;

• на въезд в город – по мосту 1991 года постройки по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Направления движения здесь будет регулироваться реверсивным светофором.