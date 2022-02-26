В Уфе в тестовом режиме начнет работу полоса на выезд из Уфы по мосту через Белую

В Уфе с 26 февраля будет запущена полоса на мосту 1991 года постройки через Белую на выезд из города. Пока что запустят полосу проезжей части в тестовом режиме.

Фото №1 - В Уфе в тестовом режиме начнет работу полоса на выезд из Уфы по мосту через Белую

По сообщению Минтранса РБ, для организации движения будет включен реверсивный светофор, а также установлены ограждения. Также здесь выставят стенд о начале ремонтных работ арочного моста. Он стартует уже 1 марта. Арочный мост в этот же день будет закрыт.

В период ремонтный работ движение будет организовано несколько иначе:

• на выезд из города – по новому мосту-вставке по четырём суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам движения, в зависимости от интенсивности потока;
• на въезд в город – по мосту 1991 года постройки по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Направления движения здесь будет регулироваться реверсивным светофором.

Данная схема организации движения останется постоянной до конца капитального ремонта арочного моста. По завершении всего комплекса мероприятий в направлении южного выезда из города и въезда в него будет функционировать 11 полос движения.

Пресс-служба Минтранса РБ

Фото: пресс-служба Минтранса РБ

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