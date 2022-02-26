В Уфе в тестовом режиме начнет работу полоса на выезд из Уфы по мосту через Белую

В Уфе с 26 февраля будет запущена полоса на мосту 1991 года постройки через Белую на выезд из города. Пока что запустят полосу проезжей части в тестовом режиме.
По сообщению Минтранса РБ, для организации движения будет включен реверсивный светофор, а также установлены ограждения. Также здесь выставят стенд о начале ремонтных работ арочного моста. Он стартует уже 1 марта. Арочный мост в этот же день будет закрыт.
В период ремонтный работ движение будет организовано несколько иначе:
• на выезд из города – по новому мосту-вставке по четырём
суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам
движения, в зависимости от интенсивности потока;
• на въезд в город – по мосту 1991 года постройки по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Направления движения здесь будет регулироваться реверсивным светофором.
Фото: пресс-служба Минтранса РБ