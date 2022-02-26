Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять рейсы авиакомпаний

В аэропорту Уфы с 4:30 утра 26 февраля временно не принимают и не отправляют рейсы авиакомпаний. Это связано с погодой.
Как рассказали информагентству «Башинформ», причина отмены всех рейсов именно в образовавшемся тумане. К утру были задержаны или вовсе отменены несколько рейсов, которые должны были прилететь в Уфу.
Некоторым самолетам, которые летели в Башкирию, пришлось обеспечить посадку в других регионах. В итоге, по уточнениям аэропорта, прибытие 7 рейсов было задержано. А один рейс из Москвы вернулся обратно, а после был отменен. Сейчас работа аэропорта восстановлена, рейсы снова прибывают и улетают.