Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять рейсы авиакомпаний

В аэропорту Уфы с 4:30 утра 26 февраля временно не принимают и не отправляют рейсы авиакомпаний. Это связано с погодой.

Как рассказали информагентству «Башинформ», причина отмены всех рейсов именно в образовавшемся тумане. К утру были задержаны или вовсе отменены несколько рейсов, которые должны были прилететь в Уфу.