В Башкирии мужчина, представившийся беженцем, обманул и выкрал деньги у пенсионера

В Башкирии к пенсионеру, проживающему в частном доме в Белорецке, постучал незнакомец и представился беженцем из Харькова. Мужчина отвлек пожилого гражданина и похитил деньги.
Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Он попросил предупредить всех родственников и знакомых, чтобы те были бдительными и не пускали в дом незнакомых людей.
Хозяин дома, как только обнаружил кражу, обратился к полицейским. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.
Фото: скриншот видеозаписи из сосетей Андрея Иванюты