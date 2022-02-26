В Башкирии мужчина, представившийся беженцем, обманул и выкрал деньги у пенсионера

Вчера в Белорецке в частный дом к пенсионеру постучал незнакомец. Он представился беженцем из Харькова. Отвлёк внимание хозяина рассказами о бомбёжке, попросил включить телевизор и посмотреть последние новости. В это время он вытащил из карманов верхней одежды пожилого человека деньги и скрылся. Произошедшее засняла установленная в доме пенсионера камера видеонаблюдения.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района