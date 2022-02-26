В Башкирии мужчина, представившийся беженцем, обманул и выкрал деньги у пенсионера

В Башкирии к пенсионеру, проживающему в частном доме в Белорецке, постучал незнакомец и представился беженцем из Харькова. Мужчина отвлек пожилого гражданина и похитил деньги.

Фото №1 - В Башкирии мужчина, представившийся беженцем, обманул и выкрал деньги у пенсионера

Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Он попросил предупредить всех родственников и знакомых, чтобы те были бдительными и не пускали в дом незнакомых людей.

Вчера в Белорецке в частный дом к пенсионеру постучал незнакомец. Он представился беженцем из Харькова. Отвлёк внимание хозяина рассказами о бомбёжке, попросил включить телевизор и посмотреть последние новости. В это время он вытащил из карманов верхней одежды пожилого человека деньги и скрылся. Произошедшее засняла установленная в доме пенсионера камера видеонаблюдения.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района

Хозяин дома, как только обнаружил кражу, обратился к полицейским. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

Фото: скриншот видеозаписи из сосетей Андрея Иванюты

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