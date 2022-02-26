В Башкирии произошло ДТП со скорой помощью, есть пострадавшие

В Башкирии на территории Стерлитамака в темное время суток произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Известно, что есть несколько пострадавших.

ДТП было совершено на ул. Худайбердина, сообщили в городском управлении ГИБДД. Скорая помощь со включенными маячками и спецсигналом, преположительно, при движении с ул. Дружбы выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем Lada 219010.

В результате происшествия пассажиры легкового автомобиля были доставлены в больницу. ГИБДД ведет разбирательство, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.