В России с коронавирусом госпитализировали 14 324 граждан за последние сутки

В России ситуация с коронавирусом все еще остается сложной. За последние сутки было зарегистрировано 122 995 фактов болезни.

Такие данные приведены в официальных источниках. Известно также, что на 26 февраля по всей стране с начала пандемии было выявлено 16 175 023 случаев коронавируса. За сутки с Covid-19 госпитализировали 14 324 граждан.