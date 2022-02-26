В России с коронавирусом госпитализировали 14 324 граждан за последние сутки

В России ситуация с коронавирусом все еще остается сложной. За последние сутки было зарегистрировано 122 995 фактов болезни.
Такие данные приведены в официальных источниках. Известно также, что на 26 февраля по всей стране с начала пандемии было выявлено 16 175 023 случаев коронавируса. За сутки с Covid-19 госпитализировали 14 324 граждан.
Также за сутки выписано по выздоровлению 181 343 пациентов, а за весь период выздоровели 13 321 314 человек. Скончались с начала пандемии 350 158 пациентов, в том числе за последние сутки 793 человек.