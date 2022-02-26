В Уфе 27 февраля ограничат движение на нескольких улицах

С 12 часов дня и на следующие 40 минут, то есть до 12:40 будут полностью перекрыты ул. Ленина от ул. Революционной до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Советской, а также ул. Советская на участке от ул. Пушкина до ул. Тукаева.