В Уфе 27 февраля ограничат движение на нескольких улицах

В Уфе 27 февраля будет ограничено движение для транспортных средств на нескольких участках дорог, сообщили в администрации города. Это связано с проведением торжественных мероприятий.
В этот день в башкирской столице состоится чествование призеров и участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Горожан и гостей столицы Башкирии просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.
С 12 часов дня и на следующие 40 минут, то есть до 12:40 будут полностью перекрыты ул. Ленина от ул. Революционной до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Советской, а также ул. Советская на участке от ул. Пушкина до ул. Тукаева.