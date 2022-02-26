Эксперты озвучили свое мнение о включении геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО

Например, Торатау — это доступный объект для пешего туризма даже для людей с ослабленным здоровьем. Во всем мире сейчас развивается такой вид спорта, как хайкинг. Он подразумевает прогулки по пересеченной местности по маршрутам разной протяженности и различной сложности, в зависимости от состояния здоровья, по специально размеченным туристическим тропам. И я вижу в этом большие перспективы для этих территорий с точки зрения развития внутреннего и внешнего туризма, особенно привлекательного для пожилых людей. Это как раз воплощает концепцию и известного путешественника Олега Чегодаева, что Южный Урал — большой спортзал. Не каждому человеку удастся покорить Монблан, Джомолунгму или Килиманджаро, а восхождение на Торатау, хоть и занимает 20 минут, но дает ощущение полета, счастья смотреть на необозримый, прекрасный Башкортостан. Кстати, привлечение большого количества туристов требует специальных условий, разметок, конструкций, мостиков, которые сберегут уникальную природу объектов от затаптывания. И найти баланс между достопримечательностью и его заповедным содержимым, - работа, которая требует высокой квалификации и любви к родной природе.

Шамиль Валеев, публицист