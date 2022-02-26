Эксперты озвучили свое мнение о включении геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО
Геопарк «Торатау» стал одним из 16
претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. На этой неделе эксперты
ЮНЕСКО из Испании и Ирландии побывали в республике с оценочной миссией, посетив
основные объекты «Торатау», расположенные в двух районах Башкирии: Ишимбайском
и Гафурийском. Также эксперты смогли пообщаться с резидентами «Торатау».
Результаты работы станут известны в течение
года. А пока эксперты озвучили свое мнение по этой теме.
Приобретение статуса Глобального геопарка
ЮНЕСКО для нас важно по нескольким причинам. Во-первых, это сохранение
геологического, природного, культурного наследия, во-вторых, модель геопарков –
это модель эффективного и устойчивого развития территории, где в симбиозе
развиваются все сферы, в том числе образование и наука, сохраняется наследие,
в-третьих, это эффективная модель для организации туристического потока и
популяризации объектов на территории геопарков.
Элина Гатауллина, исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО
Публицист Шамиль Валеев отметил, что
получение статуса геопарка ЮНЕСКО сможет дать большой задел для дальнейшего развития
государственно-частного партнерства в туристической сфере.
Например, Торатау — это доступный объект
для пешего туризма даже для людей с ослабленным здоровьем. Во всем мире сейчас
развивается такой вид спорта, как хайкинг. Он подразумевает прогулки по
пересеченной местности по маршрутам разной протяженности и различной сложности,
в зависимости от состояния здоровья, по специально размеченным туристическим
тропам. И я вижу в этом большие перспективы для этих территорий с точки зрения
развития внутреннего и внешнего туризма, особенно привлекательного для пожилых
людей. Это как раз воплощает концепцию и известного путешественника Олега
Чегодаева, что Южный Урал — большой спортзал. Не каждому человеку удастся покорить
Монблан, Джомолунгму или Килиманджаро, а восхождение на Торатау, хоть и
занимает 20 минут, но дает ощущение полета, счастья смотреть на необозримый,
прекрасный Башкортостан. Кстати, привлечение большого количества туристов
требует специальных условий, разметок, конструкций, мостиков, которые сберегут
уникальную природу объектов от затаптывания. И найти баланс между
достопримечательностью и его заповедным содержимым, - работа, которая требует
высокой квалификации и любви к родной природе.
Шамиль Валеев, публицист
По мнению и.о. председателя Госкомитета РБ
по туризму Рината Фаткуллина, Башкирия может стать площадкой, которая будет
интересна мировому сообществу, а сам статус геопарка ЮНЕСКО расширит границы
возможностей туризма в республике в целом.
Данная политика региона полностью
укладывается в цели и задачи Национального проекта „Туризм и индустрия
гостеприимства Российской Федерации“. И мы будем продолжать эту работу.
Получение статусов геопарк ЮНЕСКО — это важнейший этап период развития туризма
в Республике Башкортостан, к которому наш регион уже шёл последовательно и
методично несколько лет.
Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Госкомитета РБ по туризму
Замдиректора Центра развития туризма
Башкирии Артур Идельбаев заметил, что так сложилось исторически, что республика
не имеет крупных значимых архитектурных памятников, как те, которые привлекают
туристов в европейской части страны. Но природа Башкирии компенсирует это.
В то же время, у нас очень богатая природа
и много интересных природных памятников, и если мы хотим войти в
глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (GGN), наш путь — через создание геопарков. Первый
успешный опыт у нас есть — это геопарк Янгантау, стал единственным в России
геопарком ЮНЕСКО. Но в Башкирии, много уникальных мест, которые достойны
заявить о себе на международном уровне. Поэтому был создан еще один геопарк —
Торатау. Мы надеемся, что он также получит положительное заключение
специалистов глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.
Артур Идельбаев, замдиректора Центра развития туризма РБ
Считаю, что возможность включения второго
геопарка Торатау в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, а также открытия кафедры
ЮНЕСКО на базе одного из башкирских ВУЗов открывает перед республикой
перспективу стать центром компетенций ЮНЕСКО в Российской Федерации и в СНГ.
Альфред Акбашев, директор АО Санаторий «Янган-Тау»
Руководитель республики Радий Хабиров в ходе
встречи с экспертами, прибывшими в Башкирию, сказал, что работа по сохранению
природных богатств на территории геопарка «Торатау» в любом случае будет
продолжена. Получение или неполучение статуса геопарка Глобальной сети ЮНЕСКО
не повлияет на это.
Сейчас на развитие геопарка бюджетом
региона предусмотрены средства, на территории развивается инфраструктура. В
2023 году уже запланирована работы по благоустройству территории и строительству
капитального визит-центра у подножия шихана Торатау.