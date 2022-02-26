В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили еще у 3 992 человек

Коронавирус в Башкирии по-прежнему выявляют каждый день у сотен граждан. Однако в последние дни наблюдается некоторое снижение количества регистрируемых фактов заболевания.

По данным оперативного штаба Башкирии, в республике на 26 февраля зафиксировано в общей сложности 215 195 фактов болезни. Из них за сутки было выявлено 3 992 случаев коронавируса.

Также за весь период пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 5 172 пациентов, из них – 20 за последние сутки. Выписано по выздоровлению всего 168 871 пациентов, в том числе за сутки было выписано 5 574 человек.