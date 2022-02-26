В Башкирии в тумане на трассе столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

В Альшеевском районе Башкирии 26 февраля было совершено дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Фото №1 - В Башкирии в тумане на трассе столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

По информации ГИБДД Башкирии, ДТП произошло примерно в 10 тура на 68 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки. На этом участке столкнулись автобус Ford Transit с 8 пассажирами в салоне и ВАЗ-2115.

Фото №2 - В Башкирии в тумане на трассе столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

Автобус двигался по маршруту «Раевка-Уфа». Никто не пострадал, отметили в ГИБДД. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Пассажиров автобуса направили другим автобусом.

Известно, что авария произошла в условиях сильного тумана. Начато разбирательство.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

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