В Башкирии в тумане на трассе столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

В Альшеевском районе Башкирии 26 февраля было совершено дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

По информации ГИБДД Башкирии, ДТП произошло примерно в 10 тура на 68 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки. На этом участке столкнулись автобус Ford Transit с 8 пассажирами в салоне и ВАЗ-2115.