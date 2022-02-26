В Башкирии загорелась баня, мужчина получил термические ожоги

В Илишевском районе Башкирии вечером 25 февраля загорелась баня. Происшествие было зафиксировано в деревне Саиткулово. Известно, что один человек пострадал.

Прибывшие пожарные установили, что горит бревенчатая баня размерами 4х4 метров, которая имела также пристрой. В результате пожара мужчина 1973 года рождения получил термические ожоги и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.