Мошенники похитили деньги у жителей Башкирии, напугав блокировкой счетов

Несколько жителей Башкирии пострадали от действий мошенников, которые звонят и пугают тем, что вскоре якобы банки заблокируют все счета. Попали на уловки мошенников пенсионерка из Уфы, жительница Кумертау и житель Шаранского района.

Фото №1 - Мошенники похитили деньги у жителей Башкирии, напугав блокировкой счетов

По данным МВД по Башкирии, 73-летняя жительница Уфы рассказала, что мошенники позвонили и сообщили ей, что нужно поскорее снять все деньги со счетов, так как счета вскоре будут заблокированы банками. Пенсионерка, хоть и следит за новостями, поверила аферистам и под диктовку оформила кредит на 230 тысяч рублей. Все деньги гражданка перевела на указанные счета.

Подобные случаи были зафиксированы еще в двух муниципалитетах Башкирии. Жительница Кумертау 43 лет потеряла 141 тысячу рублей, а 60-летний житель Шаранского района лишился 115 тысяч рублей.

Мошенники следят за актуальными новостями. В социальных сетях можно встретить огромное количество ложной информации, написанной достаточно убедительно и со ссылкой на правоохранительные органы либо на средства массовой информации. Однако к материалам, которые встречаются в Интернете, стоит относиться критически. Ни в коем случае не впадайте в панику! В противном случае вас смогут обмануть мошенники.

Пресс-служба МВД по РБ
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