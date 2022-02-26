Мошенники похитили деньги у жителей Башкирии, напугав блокировкой счетов

Несколько жителей Башкирии пострадали от действий мошенников, которые звонят и пугают тем, что вскоре якобы банки заблокируют все счета. Попали на уловки мошенников пенсионерка из Уфы, жительница Кумертау и житель Шаранского района.

По данным МВД по Башкирии, 73-летняя жительница Уфы рассказала, что мошенники позвонили и сообщили ей, что нужно поскорее снять все деньги со счетов, так как счета вскоре будут заблокированы банками. Пенсионерка, хоть и следит за новостями, поверила аферистам и под диктовку оформила кредит на 230 тысяч рублей. Все деньги гражданка перевела на указанные счета.