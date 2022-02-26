В Башкирии задержали пьяного мужчину, незаконно убившего косулю

В Хайбуллинском районе Башкирии в состоянии алкогольного опьянения был задержан мужчина, который незаконно убил косулю, а после разделал на мясо. Полицейские проводят проверку по факту незаконной охоты.

По сообщению пресс-службы МВД по РБ, ведущий инспектор-эксперт по охране животного мира указанного района обратился в полицию и рассказал, что нашел в лесу шкуру и копыта косулю. Также им были обнаружены две гильзы от ружья.

Правоохранители на месте происшествия заметили следы снегохода. Вероятного подозреваемого нашли в селе Комсомол. Мужчины в этот момент не было дома. Полиция решила организовать слежку.

Ближе к вечеру 49-летний житель Хайбуллинского района был задержан. Он рассказал сотрудникам где спрятал мясо парнокопытного животного и оружие. Полиция изъяла с места происшествия и из дома мужчины пять килограмм мяса косули, зарегистрированное охотничье ружье и останки животного. Пресс-служба МВД по РБ