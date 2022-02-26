Жительница Башкирии отдала почти 2 миллиона, поверив лжеброкеру

Жители Башкирии продолжают верить мошенникам, предлагающим фальшивые инвестиции. За прошедшие сутки в полицию обратилась женщина, которая потеряла очень крупную сумму, поверив мошеннику.
В МВД по РБ рассказали, что в полицию Буздякского района поступило сообщение от 59-летней гражданки. Она объяснила, что длительное время переписывалась с неким человеком, который, как он сказал, работал брокером. Этот псевдоброкер смог убедиться женщину пройти регистрацию на сайте валютной биржи.
Гражданка на продиктованный счет перевела 1 855 000 рублей, надеясь заработать. На сайте была обозначена перечисленная сумму, но псевдоброкер пропал. Вернуть деньги было уже невозможно, и потерпевшая обратилась в полицию.