Жительница Башкирии отдала почти 2 миллиона, поверив лжеброкеру

В МВД по РБ рассказали, что в полицию Буздякского района поступило сообщение от 59-летней гражданки. Она объяснила, что длительное время переписывалась с неким человеком, который, как он сказал, работал брокером. Этот псевдоброкер смог убедиться женщину пройти регистрацию на сайте валютной биржи.