Синоптики Башкирии пообещали потепление до +3 градусов

В Башкирии 27 и 28 февраля днем прогнозируют плюсовую температуру. Синоптики также рассказали, ждать ли снова снегопадов.

В это воскресенье, 27 февраля, в Башкирии обещают мокрый снег и гололед, но только местами. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью ожидается похолодание до 33, -8 градусов. Однако при прояснениях может быть и -10, -15 градусов.