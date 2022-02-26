Синоптики Башкирии пообещали потепление до +3 градусов

В Башкирии 27 и 28 февраля днем прогнозируют плюсовую температуру. Синоптики также рассказали, ждать ли снова снегопадов.
В это воскресенье, 27 февраля, в Башкирии обещают мокрый снег и гололед, но только местами. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью ожидается похолодание до 33, -8 градусов. Однако при прояснениях может быть и -10, -15 градусов.
Новая неделя начнется с небольшого снега ночью в северных районах республики. Сильного ветра не прогнозируют. По сообщению Гидрометцентра РБ, ночью ожидается до -9 градусов, при прояснениях – до -15 градусов. Днем снова будет довольно тепло – до -3, +2 градусов.