В Башкирии пожарные извещатели спасли 686 жизней, из которых более 200 – детских

Год назад мы расширили перечень категорий тех, кто может получить пожарные извещатели бесплатно. В список льготников включили инвалидов и ветеранов боевых действий, а также детей войны. На пожарный извещатель необходимо оставить заявку в Центре профилактики пожаров по телефону 8 (347) 272-00-24 в будние дни с 9.00 до 18.00 часов или написать на электронную почту: [email protected]

Радий Хабиров, Глава РБ