В Башкирии пожарные извещатели спасли 686 жизней, из которых более 200 – детских

Башкирия является единственным регионом страны, в котором пожарные извещатели бесплатно получают 12 категорий граждан. Извещатели для них приобретаются за счет республиканского бюджета.

Фото №1 - В Башкирии пожарные извещатели спасли 686 жизней, из которых более 200 – детских

По словам Главы Башкирии Радия Хабирова, благодаря пожарным извещателям в республике уже было спасено 686 жизней, в том числе 266 – детских. Один из таких случаев как раз произошел на днях. Трагедии удалось избежать семье в деревне Кучумово в Чишминском районе Башкирии. В доме загорелась печь, и извещатель оповестил семью о происшествии.

Год назад мы расширили перечень категорий тех, кто может получить пожарные извещатели бесплатно. В список льготников включили инвалидов и ветеранов боевых действий, а также детей войны. На пожарный извещатель необходимо оставить заявку в Центре профилактики пожаров по телефону 8 (347) 272-00-24 в будние дни с 9.00 до 18.00 часов или написать на электронную почту: [email protected]

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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