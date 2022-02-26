В Башкирии пожарные извещатели спасли 686 жизней, из которых более 200 – детских

Башкирия является единственным регионом страны, в котором пожарные извещатели бесплатно получают 12 категорий граждан. Извещатели для них приобретаются за счет республиканского бюджета.
По словам Главы Башкирии Радия Хабирова, благодаря пожарным извещателям в республике уже было спасено 686 жизней, в том числе 266 – детских. Один из таких случаев как раз произошел на днях. Трагедии удалось избежать семье в деревне Кучумово в Чишминском районе Башкирии. В доме загорелась печь, и извещатель оповестил семью о происшествии.
Фото: соцсети Радия Хабирова