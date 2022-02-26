Известно, когда новый ковид-госпиталь в Туймазах примет первых пациентов

В Туймазинском районе достраивают новый ковид-госпиталь. Уже через неделю состоится техническое открытие. Сегодня площадку посетил глава Башкортостана, который наметил планы по строительству ещё одного такого же медучреждения. Таким образом, они будут практически на всех направлениях региона: на юге, западе, севере и в центральной части. Что изменили строители при возведении туймазинского центра и когда он примет первых пациентов?

Осмотр строящегося госпиталя Радий Хабиров начал с крыши здания. Именно здесь проходят основные артерии, снабжающие корпуса всем необходимым, в том числе и кислородом. При возведении новой больницы строители опирались на предыдущий опыт и кое-что изменили. Например, коридоры сделали более широкими на случай, если экстренно придется размещать дополнительные койки. В одной из палат глава Башкортостана пообщался с медперсоналом.

После ввода в эксплуатацию новый госпиталь станет самым современным медучреждением города. Помимо Туймазов, он будет обслуживать Октябрьский и ещё 7 районов. Кроме этого, сейчас аналогичная больница строится в Сибае. Она заработает уже в апреле. Чуть позже похожий центр появится и на северо-западе республики, ориентировочно, в Нефтекамске.

Для республики это важно. Если опять возникнут какие-то инфекционные проблемы – пандемия или что-то ещё, то у нас уже есть серьёзная инфраструктура. Это специальные госпитали, обученный персонал, опытные врачи. Да и в целом наше общество получило бесценный опыт в борьбе с такими заболеваниями. Пандемии приходят и уходят. Но важно то, что эти здания остаются. В дальнейшем это будет хорошо укомплектованная, в том числе с технической точки зрения, многопрофильная больница с комфортными условиями в палатах. Мы создаём современную инфраструктуру здравоохранения – то, чем я действительно горжусь. Мы строим много медицинских объектов, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В новой больнице установили современный компьютерный томограф – четвёртый в Туймазинском районе. По окончании пандемии корпуса переформатируют в многопрофильные больницы. Жители смогут проходить здесь диагностику или находиться в стационаре в палатах с комфортными условиями.

Как и в предыдущих госпиталях, боксы строили по так называемой мельцеровской системе. То есть у каждого – отдельных вход, два шлюза, санузел, палата, некоторые из которых полностью укомплектованы, осталось только подключить кислород. В шлюзе, кстати, возможно размещение дополнительных коечных мест.

В новом инфекционном центре будет 50 боксов. В режиме ЧС госпиталь сможет принять 230 пациентов со стопроцентным подключением кислорода. Общая численность персонала новой больницы составит 248 человек.