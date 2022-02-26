Известно, когда новый ковид-госпиталь в Туймазах примет первых пациентов

В Туймазинском районе достраивают новый ковид-госпиталь. Уже через неделю состоится техническое открытие. Сегодня площадку посетил глава Башкортостана, который наметил планы по строительству ещё одного такого же медучреждения. Таким образом, они будут практически на всех направлениях региона: на юге, западе, севере и в центральной части. Что изменили строители при возведении туймазинского центра и когда он примет первых пациентов?
Осмотр строящегося госпиталя Радий Хабиров начал с крыши здания. Именно здесь проходят основные артерии, снабжающие корпуса всем необходимым, в том числе и кислородом. При возведении новой больницы строители опирались на предыдущий опыт и кое-что изменили. Например, коридоры сделали более широкими на случай, если экстренно придется размещать дополнительные койки. В одной из палат глава Башкортостана пообщался с медперсоналом.
После ввода в эксплуатацию новый госпиталь станет самым современным медучреждением города. Помимо Туймазов, он будет обслуживать Октябрьский и ещё 7 районов. Кроме этого, сейчас аналогичная больница строится в Сибае. Она заработает уже в апреле. Чуть позже похожий центр появится и на северо-западе республики, ориентировочно, в Нефтекамске.
В новой больнице установили современный компьютерный томограф – четвёртый в Туймазинском районе. По окончании пандемии корпуса переформатируют в многопрофильные больницы. Жители смогут проходить здесь диагностику или находиться в стационаре в палатах с комфортными условиями.
Как и в предыдущих госпиталях, боксы строили по так называемой мельцеровской системе. То есть у каждого – отдельных вход, два шлюза, санузел, палата, некоторые из которых полностью укомплектованы, осталось только подключить кислород. В шлюзе, кстати, возможно размещение дополнительных коечных мест.
В новом инфекционном центре будет 50 боксов. В режиме ЧС госпиталь сможет принять 230 пациентов со стопроцентным подключением кислорода. Общая численность персонала новой больницы составит 248 человек.
Строительство Туймазинского инфекционного центра начали 30 декабря и должны были по контракту завершить в конце апреля. Однако подрядчики справились с этой задачей почти на два месяца раньше срока. Сейчас все силы направлены на благоустройство прилегающей территории, в том числе и подъездных путей. Радий Хабиров поручил главе района организовать до больницы автобусный маршрут. Техническое открытие состоится 4 марта. Ну а первых пациентов медучреждение должно принять 20-го.