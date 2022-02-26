Известно, когда эксперты ЮНЕСКО представят результаты оценки геопарка «Торатау»

В 2018 году в Башкортостане указом главы республики был создан второй региональный геопарк «Торатау». В прошлом году он вошел в список 16 территорий-претендентов на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В течение этой недели в республике с оценочной миссией работали эксперты ЮНЕСКО из Ирландии и Испании. В ходе визита они посетили ключевые объекты «Торатау» в Ишимбайском и Гафурийском районах, пообщались с местным населением и резидентами геопарка. Результаты проделанной работы, согласно правилам, будут представлены в течение года.

Фото №1 - Известно, когда эксперты ЮНЕСКО представят результаты оценки геопарка «Торатау»

Зимние условия достаточно специфичны для проведения. Как эксперты нам сказали, они впервые приехали с оценочной миссией, которая будет проводиться под таким покровом снега. Надеемся на самые высокие положительные отзывы. Это очень важно в первую очередь для местных жителей и обеспечит защиту геологического природного наследия, сохранит самобытность местных жителей и поможет развивать предпринимательство. Именно на территории геопарка.

Элина Гатауллина, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
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