Известно, когда эксперты ЮНЕСКО представят результаты оценки геопарка «Торатау»

Зимние условия достаточно специфичны для проведения. Как эксперты нам сказали, они впервые приехали с оценочной миссией, которая будет проводиться под таким покровом снега. Надеемся на самые высокие положительные отзывы. Это очень важно в первую очередь для местных жителей и обеспечит защиту геологического природного наследия, сохранит самобытность местных жителей и поможет развивать предпринимательство. Именно на территории геопарка.

Элина Гатауллина, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО