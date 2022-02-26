Известно, когда эксперты ЮНЕСКО представят результаты оценки геопарка «Торатау»

В 2018 году в Башкортостане указом главы республики был создан второй региональный геопарк «Торатау». В прошлом году он вошел в список 16 территорий-претендентов на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
В течение этой недели в республике с оценочной миссией работали эксперты ЮНЕСКО из Ирландии и Испании. В ходе визита они посетили ключевые объекты «Торатау» в Ишимбайском и Гафурийском районах, пообщались с местным населением и резидентами геопарка. Результаты проделанной работы, согласно правилам, будут представлены в течение года.