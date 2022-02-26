В Башкирии показали работу фермы, применяющей процессы цифровизации

Роботизированные фермы, системы спутникового мониторинга работы сельхозмашин и не только. В Башкортостане три агропромышленных предприятия активно включаются в цифровую трансформацию. Договор об этом был подписан между Минсельхозом республики, региональным Министерством цифрового развития госуправления и непосредственно предприятиями.

Роботизированный подталкиватель кормов. Лет 20 назад российские животноводы не могли и представить, что такие технологии дойдут и до них. Вместо человека с вилами по коровнику разъезжает робот.

Периодически в течение каждого часа он один раз обходит кормовой стол и подталкивает корма ближе к коровам. У нас пока заложено в сутки дает 22 круга. Ирек Зарипов, заместитель руководителя хозяйства

Робот Лулу, как ласково его здесь называют, не единственное достижение современных технологий, которое применяется на этой ферме. Автоматика практически повсюду. Она регулирует температуру в коровниках, освещение и остальные параметры. А на ноге у каждой бурёнки – специальный датчик, который в режиме реального времени передает на центральный сервер информацию о том, сколько ест корова, сколько двигается, лежит и так далее.

Ожидаемая дата отела, ожидаемая дата сухостоя, животное к осеменению, сколько дала молока. Не только молоко – жир и белок, допустим, вдруг мастит, электропроводность или проблемы с пищеварением. Это все программа показывает. Эльвира Кахведжиоглу, зоотехник-селекционер

Помимо того, что в коровниках стоят специальные антенны, передающие данные, дополнительную информацию животноводы получают во время дойки при помощи ножных считывателей. В конце прошлого года на этой молочно-товарной ферме запустили новый автоматизированный доильный зал на 50 голов. Процесс цифровизации в хозяйстве затронул не только сферу животноводства. Мощным инструментом контроля и учета работы комбайнов и другой сельхозтехники стала система спутникового мониторинга «Автограф».

Позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение техники, динамику движения, обработанную площадь, расход топлива, работу отдельных механизмов. Эльвира Салихова, бухгалтер по механизации