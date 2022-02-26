В Башкирии показали работу фермы, применяющей процессы цифровизации

Роботизированные фермы, системы спутникового мониторинга работы сельхозмашин и не только. В Башкортостане три агропромышленных предприятия активно включаются в цифровую трансформацию. Договор об этом был подписан между Минсельхозом республики, региональным Министерством цифрового развития госуправления и непосредственно предприятиями.
Роботизированный подталкиватель кормов. Лет 20 назад российские животноводы не могли и представить, что такие технологии дойдут и до них. Вместо человека с вилами по коровнику разъезжает робот.
Робот Лулу, как ласково его здесь называют, не единственное достижение современных технологий, которое применяется на этой ферме. Автоматика практически повсюду. Она регулирует температуру в коровниках, освещение и остальные параметры. А на ноге у каждой бурёнки – специальный датчик, который в режиме реального времени передает на центральный сервер информацию о том, сколько ест корова, сколько двигается, лежит и так далее.
Помимо того, что в коровниках стоят специальные антенны, передающие данные, дополнительную информацию животноводы получают во время дойки при помощи ножных считывателей. В конце прошлого года на этой молочно-товарной ферме запустили новый автоматизированный доильный зал на 50 голов. Процесс цифровизации в хозяйстве затронул не только сферу животноводства. Мощным инструментом контроля и учета работы комбайнов и другой сельхозтехники стала система спутникового мониторинга «Автограф».
Сокращение простоев, предотвращение хищений топлива, исключение использования техники не по назначению – эффективность спутникового мониторинга очевидна, говорят экономисты предприятия. И здесь намерены не сбавлять темпы цифровой трансформации и сделать хозяйство еще более современным.