В Башкирии студентов-медиков наградили за помощь в борьбе с коронавирусом

В Салавате наградили студентов-медиков. Город таким образом сказал спасибо за поддержку. Обучающиеся БГМУ были отправлены в поликлиники и больницы на подмогу во время резкого роста заболевших коронавирусом.
Врачи тогда не справлялись с нагрузкой из-за большого потока пациентов и заразившихся медиков. Студенты таким образом прошли учебную практику и смогли посмотреть реалии будущей профессии.
Медицинский университет распределил своих студентов по всем районам и городам республики. Руководства больниц надеются, что часть из них вернется к ним уже на постоянную работу.