В Башкирии студентов-медиков наградили за помощь в борьбе с коронавирусом

В Салавате наградили студентов-медиков. Город таким образом сказал спасибо за поддержку. Обучающиеся БГМУ были отправлены в поликлиники и больницы на подмогу во время резкого роста заболевших коронавирусом.

Врачи тогда не справлялись с нагрузкой из-за большого потока пациентов и заразившихся медиков. Студенты таким образом прошли учебную практику и смогли посмотреть реалии будущей профессии.