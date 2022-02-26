В Уфе прошли соревнования по конкуру

Победный тандем на соревнованиях. В Уфе прошли открытое первенство и чемпионат столицы республики по конкуру. От слаженной работы лошади и всадника зависит результат в команде и в личном зачете. Спортсмены боролись на турнире за путевку в финал Спартакиады России.

Из всех городов планеты для Варвары Лукановой сейчас ближе остальных только Саратов и Торонто. Именно так зовут двух ее лошадей. На турнире в Уфе она выступала на обеих. Но если в первой попытке на уже проверенном и опытном Саратове ошибок избежать не удалось, то на новичке Торонто спортсменка проехала без штрафных баллов на основном маршруте и в перепрыжке. Оказалось, дело в ревности.

Саратов и не подошел, когда я его угощала. А потом наступил мне на ногу. Варвара Луканова, участница соревнований

В соревнованиях принимали участие спортсмены разного возраста: от детей на пони до мастеров-международников. Самому юному всего 8 лет. Никита Кашин из Ижевска выиграл в Уфе весь комплект наград. В паузах между выступлениями мальчик развлекается с любимой игрушкой-талисманом, которую возит на все соревнования. А иногда ждать приходиться часами: перестроение маршрута – непростая процедура. Специалисты меняют не только высоту препятствия, но и местоположение барьеров. В ход идут рулетки, линейки и уровень. Спортсменам в это время разрешают осмотреть новую трассу. Вместе с тренерами они отмеряют шагами место для прыжка. Только затем совершают прокат на лошади.

Еще одно чистое выступление. Гульнара Ахметханова – кандидат в мастера спорта по конкуру. Раньше она представляла республику на российских соревнованиях. Сейчас выступает больше как любитель.

Статус открытого первенства и чемпионата позволил принять в нем участие гостям из Ижевска и Оренбурга. Всего в Уфу приехали около 50 спортсменов.

Команда Удмуртии привезла 6 голов лошадей. Молодцы, команда подготовилась. Галина Ипатова, судья всероссийской категории