Уфа встретила участников и призеров XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года

Республику в составе сборной России представили 14 спортсменов, в том числе олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 м, шорт-трекист Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, скелетонист Александр Третьяков и два бобслеиста (Юлия Беломестных, Ростислав Гайтюкевич).