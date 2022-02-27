Уфа встретила участников и призеров XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года

Сегодня, 27 февраля, в Уфе около "Уфа-Арена" состоялась встреча с участниками и призерами XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года. Напомним, спортсмены из Башкирии по результатам игр в Пекине завоевали четыре бронзовые медали.
Республику в составе сборной России представили 14 спортсменов, в том числе олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 м, шорт-трекист Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, скелетонист Александр Третьяков и два бобслеиста (Юлия Беломестных, Ростислав Гайтюкевич).
Также Уфу и республику представили семь хоккеисток ХК «Агидель» (Коржакова Вероника, Печникова Мария, Сорокина Мария, Сосина Ольга, Шибанова Анна, Баталова Мария и Лучникова Полина), два хоккеиста ХК «Салават Юлаев» (Александр Кадейкин, Шакир Мухамадуллин).
Брендированный автобус с нашими олимпийцами на площади «Уфа-Арены» болельщики нашей сборной встретили бурными аплодисментами и сразу окружили спортсменов. Они прошли через живой коридор на малую арену.
В "Ледовом баттле" участвовали олимпийцы с участием шорт-трекистов, фигуристов, хоккеистов, а также приняли участие в автограф–сессии.
После того, как спортсмены разместились по своим местам, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин протянул 20–тонный автобус на 35 метров под овации зрителей, собравшихся на площади.
Автобус с нашими олимпийцами далее проследовал по улице Ленина на Советскую площадь, по пути следования наших спортсменов приветствовали жители Уфы.
В эти минуты в Центре управления республикой началась встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с призерами и участниками XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.
Фото: ИА "Башинформ".