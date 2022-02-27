Протоиерей из Уфы выступил в поддержку спецоперации России на Украине

Офицер и протоиерей из Уфы Виктор Иванов высказал свое мнение о спецоперации России на Украине. Он поддержал действия Владимира Путина и уверен, что все, что сейчас происходит - это защита и освобождение мирного населения.

Фото №1 - Протоиерей из Уфы выступил в поддержку спецоперации России на Украине

То, что сейчас происходит, это не какие-то политические амбиции, а вынужденная мера. Президент Владимир Путин – грамотный стратег, он все просчитывает на 100 шагов вперед. Это не зачистка мирного населения. Удары производятся по военным объектам, например, складам. Задача спецоперации – захватить руководителей националистических батальонов, людей, которые пролили невинную кровь в Донбассе, и предать их суду.

Виктор Иванов, протоиерей

По заявлению уфимца, солдаты не заходят в города Украины. Войска блокируют военную инфраструктуру, а в бой вступают тогда, когда им оказывают сопротивление. Почему спецоперация началась именно сейчас, Виктор объяснил это ростом влияния НАТО на границе с Россией. По словам мужчины, в 2014 году в Крыму уже завершалось строительство американской базы. Когда полуостров вышел из состава Украины, жизнь людей ДНР и ЛНР превратилась в настоящий ад.

В течение 8 последних лет шла бомбардировка, проводились диверсионные акции. На Украине гибло мирное население. Только в Горловке сколько людей убили, а сколько детей… Россия все это время говорила и Донбасс вызвал, посмотрите, что происходит, остановите войну, остановите кровопролитие – никто ничего не слышал. Чаша переполнилась. Зеленский обещал мир, а потом сказал, что сделает ядерную бомбу и ударит по Москве. Потому Путин сработал на опережение.

Виктор Иванов, протоиерей

Виктор рассказал, что с 2014 года священнослужители за Божественной литургией совершают молитву о мире на Украине. На днях патриарх Кирилл обратился с просьбой усилить молитву. Православие не поддерживает войну, но допускать убийство мирного населения попросту нельзя.

Нет ни одного человека, который бы выступил за войну. Но здесь вынужденная спецоперация по защите народов Донбасса. Я общался с этими людьми. Они там жили 8 лет в бомбоубежищах. Детей ночью прятали в ванну, чтобы не засыпало осколками, это в Горловке было. Кого-то клали под окно. Все это время люди продолжали работать, дети ходили в садик, но постоянно находились в стрессовой ситуации. Это страшно. Война это всегда плохо, насилие это плохо, но Россия вынуждена защищать мирный народ. Надо отвечать агрессору.

Виктор Иванов, протоиерей

Виктор Иванов считает, что россияне пройдут этот сложный этап. Он считает, что происходящее может сплотить людей. Также он протоиерей подчеркнул, что жители России должны защищать своих близких.

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