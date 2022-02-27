Протоиерей из Уфы выступил в поддержку спецоперации России на Украине

Нет ни одного человека, который бы выступил за войну. Но здесь вынужденная спецоперация по защите народов Донбасса. Я общался с этими людьми. Они там жили 8 лет в бомбоубежищах. Детей ночью прятали в ванну, чтобы не засыпало осколками, это в Горловке было. Кого-то клали под окно. Все это время люди продолжали работать, дети ходили в садик, но постоянно находились в стрессовой ситуации. Это страшно. Война это всегда плохо, насилие это плохо, но Россия вынуждена защищать мирный народ. Надо отвечать агрессору.

Виктор Иванов, протоиерей