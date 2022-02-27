Протоиерей из Уфы выступил в поддержку спецоперации России на Украине

Офицер и протоиерей из Уфы Виктор Иванов высказал свое мнение о спецоперации России на Украине. Он поддержал действия Владимира Путина и уверен, что все, что сейчас происходит - это защита и освобождение мирного населения.
По заявлению уфимца, солдаты не заходят в города Украины. Войска блокируют военную инфраструктуру, а в бой вступают тогда, когда им оказывают сопротивление. Почему спецоперация началась именно сейчас, Виктор объяснил это ростом влияния НАТО на границе с Россией. По словам мужчины, в 2014 году в Крыму уже завершалось строительство американской базы. Когда полуостров вышел из состава Украины, жизнь людей ДНР и ЛНР превратилась в настоящий ад.
Виктор рассказал, что с 2014 года священнослужители за Божественной литургией совершают молитву о мире на Украине. На днях патриарх Кирилл обратился с просьбой усилить молитву. Православие не поддерживает войну, но допускать убийство мирного населения попросту нельзя.
Виктор Иванов считает, что россияне пройдут этот сложный этап. Он считает, что происходящее может сплотить людей. Также он протоиерей подчеркнул, что жители России должны защищать своих близких.