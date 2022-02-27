ПВР и сбор гумпомощи: как в Башкирии поддерживают беженцев из ДНР и ЛНР

Если остались вопросы, их можно задать, позвонив в колл-центр, который прежде принимал сообщения о коронавирусной инфекции: 218-19-19. Звонят жители, чтобы уточнить, куда приносить продукты и вещи. Также люди спрашивают, как оформить документы, регистрацию. Пока здесь чаще необычная для операторов тишина. Тишина, к которой не могут привыкнуть и приезжие. Тишина, которую им не хочется услышать на том конце, где остались родные.