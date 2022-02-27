ПВР и сбор гумпомощи: как в Башкирии поддерживают беженцев из ДНР и ЛНР

В республике приехавшим из ДНР и ЛНР оказывают поддержку общественные организации и неравнодушные граждане. Массового прибытия переселенцев в Башкортостан не было. Ведётся сбор продуктов и вещей, чтобы отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область.
Ещё несколько дней назад Рома мог обнять маму и папу. Сегодня – почти за 2 тысячи километров. Вместе с сестрой они всё ещё не могут привыкнуть к тишине.
Родителей Ромы и Дианы не выпустили из Донецка – они военнообязанные. Дети прилетели вместе с бабушками.
Бабушки с внуками поселились у родных в Уфе. Андрей и Оксана Едвокимовы 8 лет назад также уехали из Донецка.
Тех, кому негде разместиться, готовы поселить в пунктах временного размещения. В Башкортостане таких 25, они могут принять более 3 тысяч человек. Самый крупный ПВР находится в спортивном центре Римы Баталовой.
Гостиничные условия, может, и не заменят уют домашнего очага, но по крайней мере обеспечат временных переселенцев всем необходимым. При этом на спортивной жизни центра прибытие жителей Донецкой и Луганской народных республик не отразится. Все намеченные тренировки и соревнования будут проходить в штатном режиме.
Помощь предлагают и местные жители, некоторые в качестве временного пристанища готовы предоставить свой кров. Другие могут довезти. Так, предприниматель из Бирска предложил свои автобусы для перевозки жителей Донбасса к местам размещения.
Помогают общественные организации, запущены акции по сбору продуктов и вещей для переселенцев. В отделениях партии «Единая Россия» размещены пункты приёма гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. В общей сложности в районах и городах на данный момент жители принесли 4 тонны продуктов и вещей первой необходимости. Сбор ведёт и «Народный фронт» в Доме профсоюзов в Уфе.
Грузовая машина с гуманитарной помощью отправится в Ростовскую область в начале марта. Кроме того, «Народный фронт» ставит картонные коробки для сбора макулатуры, деньги за сданное вторсырьё тоже будет потрачены на гуманитарную помощь.
Если остались вопросы, их можно задать, позвонив в колл-центр, который прежде принимал сообщения о коронавирусной инфекции: 218-19-19. Звонят жители, чтобы уточнить, куда приносить продукты и вещи. Также люди спрашивают, как оформить документы, регистрацию. Пока здесь чаще необычная для операторов тишина. Тишина, к которой не могут привыкнуть и приезжие. Тишина, которую им не хочется услышать на том конце, где остались родные.