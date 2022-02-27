Кормовая база и деление участков: власти Башкирии провели встречу с ишимбайскими пчеловодами

Жители Ишимбайского района, в особенности пчеловоды Макаровского сельского поселения были обеспокоены по поводу планируемого размещения промышленного пчеловодство на территории Макаровского сельсовета. Проблемные вопросы не оставили без внимания. Вице-премьер республики Азат Бадранов, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов встретились с пчеловодами вновь, чтобы обсудить их. Узнать о мерах господдержки, рассмотреть наиболее подходящие локации, решить вопрос кормовой базы смогли на прошедшем сегодня собрании.
Выстраивание диалога с жителями деревень Макаровского сельского поселения началось еще на прошлой неделе. Тогда в Макарово власти и пчеловоды договорились сразу по нескольким вопросам относительно прихода инвестора. Компания намерена разместить в Ишимбайском районе пасеки для производства меда. Сегодня разговор с жителями продолжился. Вице-премьер республики Азат Бадранов, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов встретились с пчеловодами вновь, чтобы обсудить вопросы кормовой базы, господдержки пчеловодов, скорректировать границы участков.
Говорили и про создание кооператива, куда могут войти все желающие. Это выгодно для местных пасечников по нескольким причинам. Кооператив даст возможность принимать участие в различных программах по субсидированию, члены кооператива смогут приобретать и использовать общее имущество: транспорт, технику, большие медогонки, а также смогут организовывать перевозку и реализацию меда в больших объемах. Объемы сырьевой базы для местных жителей тоже не изменятся – рассматривается возможность засеивания полей.
Разговор состоялся конструктивный. Понятно одно: условия для разведения башкирской пчелы и башкирского мёда будут сохранены. Следующий круг вопросов жители обсудят на встрече с инвесторами, которая состоится уже на следующей неделе. Принятое решение аксакалы района поддержали.