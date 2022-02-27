Кормовая база и деление участков: власти Башкирии провели встречу с ишимбайскими пчеловодами

По кормовой базе проговорили, по границам участков тоже понимание у нас есть. Главное, чтобы у нас было понимание и доверие, и каждая сторона выполняла обязательства и несла ответственность. Если бы этой истории не было, мы бы еще нескоро задумались о районировании республики на промышленное и традиционное пчеловодство. И здесь история локальная – одного сельсовета, а решение получили масштабное для сохранения всей башкирской пчелы.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан