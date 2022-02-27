Что изменится для жителей Башкирии с 1 марта

За отсутствие диагностической карты – две тысячи рублей. С первого марта вводится новый штраф за езду без техосмотра. Закон касается только тех водителей, для которых процедура осталась обязательной. Речь идет в первую очередь о том кто ездит за рулем общественного и коммерческого транспорта, включая такси. Однако в некоторых случаях это касается и частных автомобилей. Например, при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД на нового владельца, при внесении изменений в конструкцию машины любого возраста, использовании личного транспорта в служебных целях и при перевозках пассажиров.