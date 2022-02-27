Что изменится для жителей Башкирии с 1 марта

Получить разрешение на оружие с 1 марта станет сложнее. Ужесточаются и правила при прохождении автомобилистами техосмотра. Каких еще нововведений ожидать россиянам уже в ближайшем месяце?
В начале марта начинают действовать более строгие правила получения разрешения на оружие. В первую очередь это касается медосмотра. Теперь медицинское обследование можно будет проходить только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В него войдут психиатрическое освидетельствование, а также анализы на наркотики и психотропные вещества. Медицинский осмотр тем, кто уже владеет оружием, надо будет проходить раз в пять лет.
За отсутствие диагностической карты – две тысячи рублей. С первого марта вводится новый штраф за езду без техосмотра. Закон касается только тех водителей, для которых процедура осталась обязательной. Речь идет в первую очередь о том кто ездит за рулем общественного и коммерческого транспорта, включая такси. Однако в некоторых случаях это касается и частных автомобилей. Например, при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД на нового владельца, при внесении изменений в конструкцию машины любого возраста, использовании личного транспорта в служебных целях и при перевозках пассажиров.
Свидетельства о смерти станут электронными. Единый федеральный реестр таких документов будет вести Минздрав. Их заполнение станет обязательным. При этом родственникам умершего никуда ходить не потребуется. Ранее такие документы относили в ЗАГС, чтобы там сделали соответствующую отметку.
С 1 марта распространять персональные данные гражданина можно будет только после получения отдельного согласия. Человек сможет решать, какую именно информацию, к примеру, фамилию, имя, отчество, мобильный телефон и тому подобное, допустимо использовать публично. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому же запросу пользователя. Требования не распространяются на случаи обработки этих сведений органами власти в рамках закона.
У таунхаусов появился правовой статус. Закрепили его в градостроительном кодексе. До сих пор в законодательстве отсутствовало такое понятие. В результате таунхаусы, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, могли даже признать самовольными постройками и заставить снести. Жильцам приходилось отстаивать свои права в суде.
С первого марта истекает срок автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким доходом. Речь идет о пособиях, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства.