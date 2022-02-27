Поисковики из Башкирии готовятся к очередной экспедиции в Ленинградскую область

Команду готовит и отряд «9 рота» из деревни Дёмский Бижбулякского района. 13 лет они помогают в поисках останков солдат Красной армии, погибших на полях сражений.

С лета 1941-го по 44-й по всему Ленинградскому фронту шли ожесточенные бои. Три с половиной года солдаты Красной армии обороняли «Дорогу жизни» в осажденный Ленинград. Немцы бросили свои лучшие силы и технику, чтобы сломить сопротивление наших воинов. Но каждый стоял до конца.

Со дня своего образования в 2009 году поисковый отряд «9 рота» участвует в экспедициях на урочище Вороново. За это время ребята нашли и подняли останки около ста бойцов и командиров Красной армии. По словам руководителя отряда Владимира Чернова, всё чаще приходится копать до дна окопа, а это 2-3 метра.

И всё еще есть работа, и всё ещё есть бойцы, которых нужно поднимать. Но проблема в том, что приходится доставать их с глубины. Те, кто лежали наверху, уже подняты. Верховых бойцов остается всё меньше и меньше. Владимир Чернов, командир поискового отряда «9 рота»

Последняя экспедиции поискового отряда «9 рота» в составе сводного поискового отряда Республики Башкортостан состоялась 21 апреля прошлого года. Ребята приняли участие в Вахте Памяти на мемориале «Павшим в Мгинской наступательной операции» у дороги Апраксин – Новая Малукса. В Ленинградскую область поехали и подруги Алсу и Рената. Для девчонок это была первая экспедиция.

У меня три брата ездили в поисковые экспедиции, поэтому я тоже решила поехать и посмотреть, что это такое. Девочкам, конечно, очень тяжело приходится – большие тяжелые сумки, хорошо, что мальчики нам помогли. В нашу поездку было очень холодно, шёл снег. Но нам удалось поднять бойца. Нам было интересно выкапывать гильзы, вдвоем мы даже выкопали снаряд. Мы очень рады, что туда съездили, для нас это большая честь. И спасибо Владимиру Анатольевичу за такую возможность. Алсу Кутлиахметова и Рената Бигалеева, члены поискового отряда «9 рота»

Единственное, что удалось выяснить, – погибшему солдату было всего 18 лет. К сожалению, при нём не оказалось главного, за чем охотится каждый поисковик России.

Смертный медальон – это пластмассовый цилиндр, куда вставлялся вкладыш с данными этого бойца и очень прочно заворачивался. Смертный медальон хранился в малом кармашке на ремне, в потайном кармашке, вот здесь. Поэтому когда мы поднимаем бойца, мы очень тщательно перебираем каждую соринку и каждую песчинку и ищем этот медальон. Владимир Чернов, командир поискового отряда «9 рота»

За 13 лет существования поискового отряда школьники обнаружили настолько много оружия, боеприпасов и личных вещей погибших солдат, что уместить их в одном музее было невозможно. Решить эту проблему удалось весьма необычным способом. Поисковики раздали экспонаты в 7 районных и одну уфимскую школу, где теперь тоже организованы такие музеи.

В День защитников Отечества поисковые отряды Башкортостана организовали выставку найденных военных артефактов. В Конгресс-холле вереница столов растянулась, словно историческая кинолента, где на некоторых кадрах невозможно сдержать слёз. За каждым предметом, найденным ребятами, скрывается трагедия. Бросить винтовку, к примеру, солдат просто так не мог. Значит, был убит или тяжело ранен. Поисковики до сих пор натыкаются на ужасающие находки, что скрывает и, казалось, помнит только земля. Три года назад они обнаружили останки 153 человек на месте уничтоженной немцами деревни Вороново в Ленинградской области.

Когда смотришь на них, понимаешь эту трагедию. Допустим, ножичек, который 5-летний мальчик сжимал в руке перед гибелью. Там лежали женщины и дети, которые были убиты немцами. Грудные дети на руках у мамочек. Деревня была уничтожена целенаправленно артогнем и бомбардировкой противника. И самое главное – в ней не было красноармейцев. Всех погибших бросали в воронки, и абсолютно случайно мы их нашли. Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан