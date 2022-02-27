Поисковики из Башкирии готовятся к очередной экспедиции в Ленинградскую область

Команду готовит и отряд «9 рота» из деревни Дёмский Бижбулякского района. 13 лет они помогают в поисках останков солдат Красной армии, погибших на полях сражений.
С лета 1941-го по 44-й по всему Ленинградскому фронту шли ожесточенные бои. Три с половиной года солдаты Красной армии обороняли «Дорогу жизни» в осажденный Ленинград. Немцы бросили свои лучшие силы и технику, чтобы сломить сопротивление наших воинов. Но каждый стоял до конца.
Со дня своего образования в 2009 году поисковый отряд «9 рота» участвует в экспедициях на урочище Вороново. За это время ребята нашли и подняли останки около ста бойцов и командиров Красной армии. По словам руководителя отряда Владимира Чернова, всё чаще приходится копать до дна окопа, а это 2-3 метра.
Последняя экспедиции поискового отряда «9 рота» в составе сводного поискового отряда Республики Башкортостан состоялась 21 апреля прошлого года. Ребята приняли участие в Вахте Памяти на мемориале «Павшим в Мгинской наступательной операции» у дороги Апраксин – Новая Малукса. В Ленинградскую область поехали и подруги Алсу и Рената. Для девчонок это была первая экспедиция.
Единственное, что удалось выяснить, – погибшему солдату было всего 18 лет. К сожалению, при нём не оказалось главного, за чем охотится каждый поисковик России.
За 13 лет существования поискового отряда школьники обнаружили настолько много оружия, боеприпасов и личных вещей погибших солдат, что уместить их в одном музее было невозможно. Решить эту проблему удалось весьма необычным способом. Поисковики раздали экспонаты в 7 районных и одну уфимскую школу, где теперь тоже организованы такие музеи.
В День защитников Отечества поисковые отряды Башкортостана организовали выставку найденных военных артефактов. В Конгресс-холле вереница столов растянулась, словно историческая кинолента, где на некоторых кадрах невозможно сдержать слёз. За каждым предметом, найденным ребятами, скрывается трагедия. Бросить винтовку, к примеру, солдат просто так не мог. Значит, был убит или тяжело ранен. Поисковики до сих пор натыкаются на ужасающие находки, что скрывает и, казалось, помнит только земля. Три года назад они обнаружили останки 153 человек на месте уничтоженной немцами деревни Вороново в Ленинградской области.
«9 рота» готовится к очередной экспедиции, только на этот раз подруги Алсу и Рената не смогут поехать. У 9-классниц выпускные экзамены в школе. Но они твёрдо намерены присоединиться к поисковому отряду в следующем году. Потому что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.