«Вы – настоящие герои»: Радий Хабиров встретился с олимпийцами

Олимпийский вояж прошел в выходные в Уфе. В столице республики удалось собрать едва ли не всех героев Пекина, которые представляли Башкортостана на Играх в составе сборной страны. Они стали ближе к тем, кто за них болел у экранов телевизоров. К тому же 26 и 27 февраля Россия празднует Дни зимних видов спорта. С кем их отмечать, как не с олимпийцами? Народные гуляния развернулись на площади перед главным ледовым дворцом республики. А олимпийцы проехали по центральным улицам на автобусе.

Они наконец-то увидели тех, за кого болели воочию, а не сквозь призму голубого экрана. Для бронзового призера игр в Пекине Семена Елистратова это четвертая Олимпиада подряд и третья кряду – с наградами, весь путь рядом с ним наставник Андрей Максимов. Нарасхват и трехкратный бронзовый призер Эдуард Латыпов. Он еще с родителями не успел встретиться, но приехал на праздник.

Кажется, эта встреча очень нужна была и самим олимпийцам. Скелетонист Александр Третьяков, который также выступал на Играх в Пекине, представляя Башкортостан, обменивается автографом с Семеном Елистратовым.

Пока олимпийцы едут, на главной ледовой площадке республики уже собрались болельщики. Самое время проверить свои силы, к примеру, в гигантском хоккее или в хоккее с мячом.

Впервые с 1992 Башкортостан был представлен самым большим количеством спортсменов, а Россия установила новый рекорд – 32 медали.

Башкортостан продолжает быть регионом спортивных побед, регионом, где спорту уделяется огромное внимание. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Авторы рекордов и побед сегодня сами помогут показать недюжинную силу и мощь. Эльбрус Нигматуллин уже тягал дома, верблюда, баржи, теперь дело за автобусом со спортивными звездами! Он протянул автобус с олимпийцами весом примерно в 20 тонн на 20 метров вперед. После олимпийцы отправились в Центр управления республикой, где прошла встреча Главы Башкортостана с олимпийцами. Здесь подвели итоги выступления на Играх в Пекине.

Вы защищаете нашу страну. Ровно так вы должны это понимать. Вы ещё молодые люди, но вы защищаете нашу страну. Как наш Президент Владимир Владимирович Путин. Как военнослужащие, которые сейчас на Украине защищают нашу безопасность, останавливают чудовищную войну, которая была развязана восемь лет назад. Как медики, которые работают в «красных зонах» COVID-госпиталей. По-другому это не назовешь. И то давление, которое на вас оказывалось во время соревнований, мы чувствовали даже здесь. Вы – настоящие герои. И именно так мы к вам относимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В первую очередь результаты сборной России по биатлону. На дебютных играх Эдуард Латыпов завоевал три бронзовые награды: в смешанной и мужской эстафетах и в гонке преследования. Особо внимание к хоккеисткам. Уфимская «Агидель» делегировала больше всего игроков в женскую сборную России. Сразу 7 человек. В составе и дебютанты, такие как Полина Лучникова, и опытные, к примеру, Ольга Сосина.

Разговор подхватывает Семен Елистратов. Делится своими впечатлениями. Одно из главных – возможность готовиться к играм дома! На базе центра шорт-трека, что находится в микрорайоне Черниковка.

Фото: пресс-служба Главы РБ

Для меня большая честь, что моим именем назвали стадион в Уфе, где теперь занимаются спортсмены, а мне не приходится оставлять свою семью, уезжая в другие города на тренировки. В марте на уфимском льду пройдёт первенство России по шорт-треку. Это станет ещё одним поводом, чтобы наши детские и подростковые секции всегда были заполнены. Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2022 г.

Стабильно входят в олимпийскую сборную в бобслее и представители Башкортостана. На этот раз в Пекине выступили молодые спортсмены. Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных.

Однако история с Пекином еще не заканчивается. 4 марта стартуют Паралимпийские игры, на которых выступит представитель Башкортостана Александр Давидович. Шестикратный бронзовый призер Кубка мира и Паралимпиады в Сочи. Сейчас он находится в Италии на заключительных учебно-тренировочных сборах.