«Вы – настоящие герои»: Радий Хабиров встретился с олимпийцами

Олимпийский вояж прошел в выходные в Уфе. В столице республики удалось собрать едва ли не всех героев Пекина, которые представляли Башкортостана на Играх в составе сборной страны. Они стали ближе к тем, кто за них болел у экранов телевизоров. К тому же 26 и 27 февраля Россия празднует Дни зимних видов спорта. С кем их отмечать, как не с олимпийцами? Народные гуляния развернулись на площади перед главным ледовым дворцом республики. А олимпийцы проехали по центральным улицам на автобусе.
Они наконец-то увидели тех, за кого болели воочию, а не сквозь призму голубого экрана. Для бронзового призера игр в Пекине Семена Елистратова это четвертая Олимпиада подряд и третья кряду – с наградами, весь путь рядом с ним наставник Андрей Максимов. Нарасхват и трехкратный бронзовый призер Эдуард Латыпов. Он еще с родителями не успел встретиться, но приехал на праздник.
Кажется, эта встреча очень нужна была и самим олимпийцам. Скелетонист Александр Третьяков, который также выступал на Играх в Пекине, представляя Башкортостан, обменивается автографом с Семеном Елистратовым.
Пока олимпийцы едут, на главной ледовой площадке республики уже собрались болельщики. Самое время проверить свои силы, к примеру, в гигантском хоккее или в хоккее с мячом.
Впервые с 1992 Башкортостан был представлен самым большим количеством спортсменов, а Россия установила новый рекорд – 32 медали.
Авторы рекордов и побед сегодня сами помогут показать недюжинную силу и мощь. Эльбрус Нигматуллин уже тягал дома, верблюда, баржи, теперь дело за автобусом со спортивными звездами! Он протянул автобус с олимпийцами весом примерно в 20 тонн на 20 метров вперед. После олимпийцы отправились в Центр управления республикой, где прошла встреча Главы Башкортостана с олимпийцами. Здесь подвели итоги выступления на Играх в Пекине.
В первую очередь результаты сборной России по биатлону. На дебютных играх Эдуард Латыпов завоевал три бронзовые награды: в смешанной и мужской эстафетах и в гонке преследования. Особо внимание к хоккеисткам. Уфимская «Агидель» делегировала больше всего игроков в женскую сборную России. Сразу 7 человек. В составе и дебютанты, такие как Полина Лучникова, и опытные, к примеру, Ольга Сосина.
Разговор подхватывает Семен Елистратов. Делится своими впечатлениями. Одно из главных – возможность готовиться к играм дома! На базе центра шорт-трека, что находится в микрорайоне Черниковка.
Фото: пресс-служба Главы РБ
Стабильно входят в олимпийскую сборную в бобслее и представители Башкортостана. На этот раз в Пекине выступили молодые спортсмены. Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных.
Однако история с Пекином еще не заканчивается. 4 марта стартуют Паралимпийские игры, на которых выступит представитель Башкортостана Александр Давидович. Шестикратный бронзовый призер Кубка мира и Паралимпиады в Сочи. Сейчас он находится в Италии на заключительных учебно-тренировочных сборах.
А пока чествуют героев Олимпиады, на спортивном комплексе «Биатлон» продолжается спортивная жизнь. Сегодня здесь завершается всероссийская Спартакиада школьников. И кто знает, может быть, здесь сейчас есть те, кого мы увидим уже на следующих Олимпийских играх.