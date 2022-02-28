В Башкирии бродячие собаки напали на женщину и девочку

Стая уличных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку. Животные вцепились в ноги несчастных, разодрали одежду. На помощь пострадавшим пришли очевидцы, которые отогнали собак, вызвали полицию, экстренные службы и врачей.

В стае было шесть собак. После медицинского осмотра женщину и девочку отпустили – зимняя одежда не позволила животным добраться до кожи людей. Андрей Иванюта сообщил, что лично общался с пострадавшей женщиной. На месте происшествия уже работает организация по отлову собак.