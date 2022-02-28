В Уфе несколько домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает администрация города.

В Дёмском районе без воды остались 20 домов: №11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19,19/1 по улице Кусимова, № 10/1, 10/2, 12, 12/1, 23, 25, 29, 35, 37, 39 по улице Дагестанской и № 6, 8, 11 по улице Мечтателей.

На месте происшествия работают сотрудники инженерных сетей. Рабочие откачивают воду из теплокамер, чтобы определить характер повреждения, а также сроки завершения ремонта. Также сотрудники постепенно приступают к сварке.