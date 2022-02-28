В Башкирии выявили 3,4 тысячи заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 3442 человек (222 132), с выздоровлением выписали – 1730 (173 713), а скончались – 19 (5211). Госпитализация потребовалась 72 пациентам.