В Башкирии выявили 3,4 тысячи заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 3442 человек (222 132), с выздоровлением выписали – 1730 (173 713), а скончались – 19 (5211). Госпитализация потребовалась 72 пациентам.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 106 920 человек (16 398 036), выздоровели – 116 742 (13 575 652), а скончались – 733 (351 660). Госпитализация потребовалась 6382 заболевшим.