Радий Хабиров высказался в поддержку решения Президента по специальной военной операции на Украине

Радий Хабиров высказался в поддержку решения Владимира Путина по специальной военной операции на Украине. Об этом глава республики заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Также он отметил, что это мнение всей управленческой команды. Башкортостан по-прежнему готов оказать помощь, приняв переселенцев. Открыты пункты временного размещения. Регион при этом должен продолжать обеспечивать привычное функционирование республики, чтобы все также занимались своей работой и жили спокойно и комфортно.
Спецоперация в Украине – не начало, а конец войны, утверждают эксперты. В поддержку высказался глава первого отдела по расследованию особо важных дел республиканского Следкома. Виктор Гурьев считает, что мера необходимая, именно сейчас её нужно реализовать. В отличие от 2014 годо есть силы и технические возможности. Также это мнение разделяет протоиерей и офицер Виктор Иванов. Священник уверен, что таким образом будет освобождено и защищено мирное население братских республик.