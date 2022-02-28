Радий Хабиров высказался в поддержку решения Президента по специальной военной операции на Украине

23 февраля мы чётко выразили нашу поддержку по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Точно так же мы безоговорочно поддерживаем решение Президента России о проведении специальной военной операции на Украине. Я верю, что наши Вооружённые Силы выполнят свою задачу. Мы их тоже поддерживаем и переживаем за них. Все здесь сидящие должны помнить ещё одно, и это очень важно – за нами четырёхмиллионная республика. Жизнь продолжается, дети ходят в школу, зима ещё на пороге, коронавирус никуда не ушел, начинают появляться ямы на дорогах. Поэтому мы должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы люди жили спокойно, комфортно и каждый занимался своим делом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан