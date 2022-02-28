Радий Хабиров высказался в поддержку решения Президента по специальной военной операции на Украине

Радий Хабиров высказался в поддержку решения Владимира Путина по специальной военной операции на Украине. Об этом глава республики заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Также он отметил, что это мнение всей управленческой команды. Башкортостан по-прежнему готов оказать помощь, приняв переселенцев. Открыты пункты временного размещения. Регион при этом должен продолжать обеспечивать привычное функционирование республики, чтобы все также занимались своей работой и жили спокойно и комфортно.

23 февраля мы чётко выразили нашу поддержку по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Точно так же мы безоговорочно поддерживаем решение Президента России о проведении специальной военной операции на Украине. Я верю, что наши Вооружённые Силы выполнят свою задачу. Мы их тоже поддерживаем и переживаем за них. Все здесь сидящие должны помнить ещё одно, и это очень важно – за нами четырёхмиллионная республика. Жизнь продолжается, дети ходят в школу, зима ещё на пороге, коронавирус никуда не ушел, начинают появляться ямы на дорогах. Поэтому мы должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы люди жили спокойно, комфортно и каждый занимался своим делом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спецоперация в Украине – не начало, а конец войны, утверждают эксперты. В поддержку высказался глава первого отдела по расследованию особо важных дел республиканского Следкома. Виктор Гурьев считает, что мера необходимая, именно сейчас её нужно реализовать. В отличие от 2014 годо есть силы и технические возможности. Также это мнение разделяет протоиерей и офицер Виктор Иванов. Священник уверен, что таким образом будет освобождено и защищено мирное население братских республик.

Это не начало войны, как многие считают. Это окончание. Необходимо этот фашистский режим, который обосновался на Украине, принудить к миру. Я понимаю, это очень тяжело. Я сам прошел войну в Афганистане. Наше афганское сообщество в большинстве поддерживает эту операцию. Потому что дети Донбасса и взрослое население восемь лет терпели унижения.

Виктор Гурьев, заслуженный юрист Республики Башкортостан

Это спецоперация по прекращению этого конфликта, чтобы принудить. Любой нормальный человек скажет, что против войны. Но здесь как раз идет спецоперация, чтобы война началась на нашей территории. Если наши войска не начали эту операцию, по нам бы ударили ядерной боеголовкой.

Виктор Иванов, протоиерей Уфимской епархии Башкортостанской митрополии Русской православной церкви
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ