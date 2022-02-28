ФК «Уфа» потерпел поражение от грозненского «Ахмата»

«Уфа» возобновила сезон в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы поражением в Грозном. Команда Алексея Стукалова первой смогла открыть счёт в игре с «Ахматом». Это сделал Юрий Журавлёв после передачи Олега Иванова.

Уже в дебюте второго тайма уфимцы получили пенальти в свои ворота. Игорь Коновалов сравнял счёт, а в концовке встречи «Ахмат» вырвал победу. Победный гол забил Александр Трошечкин.