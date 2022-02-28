Власти Башкирии пообещали, что жители не почувствуют последствий санкций
В условиях санкций республика выполнит все
социальные обязательства. Об этом сообщили на оперативном совещании в
правительстве, которое провёл Радий Хабиров. В полном объеме будут реализованы
и национальные проекты. Дополнительную государственную поддержку окажут экспортоориентированным
предприятиям региона.
Глава Башкортостана также отдельным вопросом выделил
здравоохранение. Радий Хабиров подчеркнул, что кроме ковида люди переносят и
другие заболевания. И поручил завершить в срок строительство медучреждений, в
том числе инфекционных госпиталей в Туймазах и Сибае, больницы и поликлиники в
селе Чекмагуш. Стабильная и контролируемая ситуация с коронавирусом позволила
медикам региона возобновить диспансеризацию населения.
Мы
видим отчетливое снижение нагрузки на первичное звено как в поликлиниках, так и
в отделениях неотложной помощи. Скорая медицинская помощь работает в штатном
режиме без повышенной нагрузки. В связи с этим мы приняли решение и просим вас
поддержать возобновить медицинскую помощь в первичном звене – диспансеризацию и
профилактические осмотры не только для детей, но и для взрослого населения.
Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан
Эпидемиологическая
ситуация, ход течения заболеваемости — все нам позволяет приступить к
профилактическим осмотрам и диспансеризации. Прошу информационный блок активно
эту работу вести. Болезни лучше профилактировать, чем потом лечить и страдать.
Очень важно людей убеждать. Прошу глав муниципалитетов персонально этим
заняться.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
На оперативном совещании также обсудили вопрос о
формировании и развитии промышленных кластеров в Башкортостане. Они являются
одним из инструментов территориального развития промышленности, отметил
директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России
Андрей Шпиленко. В республике на сегодняшний день сформирован межрегиональный
мебельный кластер в городе Туймазы, в который вошли 11 промышленных предприятий
Башкортостана и Татарстана. В связи с погодными условиями Радий Хабиров также
дал поручения Минтрансу и МинЖКХ поставить на особый контроль вопросы дорожных
ям и рыхления снега на территории республики. Глава региона отметил, что сам
видит, в каком состоянии находятся магистрали.
Дороги
начинают вскрываться. Я поездил по районам, поездил по Уфе. Это естественный
процесс, появляются ямы. На мой взгляд, мы за последние два года научились с
этими ямами работать. И как страшный сон некоторые вопросы начали уходить, и жалоб
не так много было со стороны жителей. Но зима была сложной, с разными
перепадами температур. Я полагаю, что ям будет много. Приступайте к этой
работе, я от темы ям не отстану. Это очень болезненно и чувствительно для наших
жителей. Это решаемая задача. Она не решается только тогда, как есть
безалаберность и безответственность.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В
текущем году ямочный ремонт ведется и в зимнее время. На автодорогах круглогодично проводятся работы по ямочному ремонту
с применением холодной асфальтобетонной смеси по мере возникновения выбоин.
Инспектирование подрядными организациями на факт выявления дефектов
асфальтобетонного покрытия усиленно. По этому поводу мы провели совещание в
зуме. Доведено до подрядных организаций заняться оцифровкой ям в более
оперативном режиме. С такой же просьбой прошу обратиться и главам районов.
Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан