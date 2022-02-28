Власти Башкирии пообещали, что жители не почувствуют последствий санкций

В условиях санкций республика выполнит все социальные обязательства. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провёл Радий Хабиров. В полном объеме будут реализованы и национальные проекты. Дополнительную государственную поддержку окажут экспортоориентированным предприятиям региона.

Глава Башкортостана также отдельным вопросом выделил здравоохранение. Радий Хабиров подчеркнул, что кроме ковида люди переносят и другие заболевания. И поручил завершить в срок строительство медучреждений, в том числе инфекционных госпиталей в Туймазах и Сибае, больницы и поликлиники в селе Чекмагуш. Стабильная и контролируемая ситуация с коронавирусом позволила медикам региона возобновить диспансеризацию населения.

Мы видим отчетливое снижение нагрузки на первичное звено как в поликлиниках, так и в отделениях неотложной помощи. Скорая медицинская помощь работает в штатном режиме без повышенной нагрузки. В связи с этим мы приняли решение и просим вас поддержать возобновить медицинскую помощь в первичном звене – диспансеризацию и профилактические осмотры не только для детей, но и для взрослого населения.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан

Эпидемиологическая ситуация, ход течения заболеваемости — все нам позволяет приступить к профилактическим осмотрам и диспансеризации. Прошу информационный блок активно эту работу вести. Болезни лучше профилактировать, чем потом лечить и страдать. Очень важно людей убеждать. Прошу глав муниципалитетов персонально этим заняться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании также обсудили вопрос о формировании и развитии промышленных кластеров в Башкортостане. Они являются одним из инструментов территориального развития промышленности, отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. В республике на сегодняшний день сформирован межрегиональный мебельный кластер в городе Туймазы, в который вошли 11 промышленных предприятий Башкортостана и Татарстана. В связи с погодными условиями Радий Хабиров также дал поручения Минтрансу и МинЖКХ поставить на особый контроль вопросы дорожных ям и рыхления снега на территории республики. Глава региона отметил, что сам видит, в каком состоянии находятся магистрали.

Дороги начинают вскрываться. Я поездил по районам, поездил по Уфе. Это естественный процесс, появляются ямы. На мой взгляд, мы за последние два года научились с этими ямами работать. И как страшный сон некоторые вопросы начали уходить, и жалоб не так много было со стороны жителей. Но зима была сложной, с разными перепадами температур. Я полагаю, что ям будет много. Приступайте к этой работе, я от темы ям не отстану. Это очень болезненно и чувствительно для наших жителей. Это решаемая задача. Она не решается только тогда, как есть безалаберность и безответственность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году ямочный ремонт ведется и в зимнее время. На автодорогах круглогодично проводятся работы по ямочному ремонту с применением холодной асфальтобетонной смеси по мере возникновения выбоин. Инспектирование подрядными организациями на факт выявления дефектов асфальтобетонного покрытия усиленно. По этому поводу мы провели совещание в зуме. Доведено до подрядных организаций заняться оцифровкой ям в более оперативном режиме. С такой же просьбой прошу обратиться и главам районов.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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