Власти Башкирии пообещали, что жители не почувствуют последствий санкций

Дороги начинают вскрываться. Я поездил по районам, поездил по Уфе. Это естественный процесс, появляются ямы. На мой взгляд, мы за последние два года научились с этими ямами работать. И как страшный сон некоторые вопросы начали уходить, и жалоб не так много было со стороны жителей. Но зима была сложной, с разными перепадами температур. Я полагаю, что ям будет много. Приступайте к этой работе, я от темы ям не отстану. Это очень болезненно и чувствительно для наших жителей. Это решаемая задача. Она не решается только тогда, как есть безалаберность и безответственность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан