В Башкирии строитель сорвался с 19-го этажа

В Башкирии 37-летний строитель сорвался со строящегося дома. Рабочий упал с высоты 19-го этажа. Гострудинспекция региона проводит проверку по факту произошедшего.

По данным ведомства, инцидент произошёл 10 января. Рабочие выполняли комплекс работ по возведению монолитного каркаса, монтажу лестничных маршей жилого дома. Один из строителей сорвался вниз, когда пытался отцепить внутренний канат оплетки защитно-улавливающей сетки. Между плитой и сеткой образовался зазор, в который и упал рабочий.