Эксперт – о повышении ключевой ставки ЦБ: «Ожидаемый шаг»

Рекордное повышение ключевой ставки Центробанком России до 20% годовых было ожидаемо. Ситуацию комментируют эксперты. По словам специалистов, это поможет увеличить депозитные ставки до уровней, которые нужны для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Данная мера нужна для защиты сбережений граждан от обесценивания и поддержания финансовой и ценовой стабильности.

Тем временем в Сети распространяются различные фейки. Например, о повышении ставок по уже выданным кредитам. Ряд банков поспешили опровергнуть данную информацию. По заявлению председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, финансовые обязательства перед клиентами продолжают выполняться, также доступны все операции. Для профессиональных участников рынка будут рассматриваться послабления.

Кроме того, был озвучен ответ на вопрос про SWIFT в России. Спикер рассказала о развитии внутренней инфраструктуры, в частности, о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая в случае необходимости может заменить SWIFT в стране. К ней могут присоединяться участники из-за границы.