Радий Хабиров поблагодарил студентов БГМУ за работу в период пандемии

Глава республики посетил клинику, где осмотрел реконструируемые помещения, а также встретился с преподавателями и учащимися. Он принял участие в конференции «Практическая подготовка в медицинском университете в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и вручил благодарственные письма.

Радий Хабиров в клинике БГМУ, в корпусе Института онкологии, который находится на реконструкции. Ректор вуза Валентин Павлов рассказал, что она стартовала в этом году, а раньше здесь было детское отделение. В новом корпусе, кроме лечебных палат и реанимационного отделения, разместятся научные лаборатории. А во время пандемии он может выполнять и функции инфекционного центра.

Радий Хабиров также осмотрел современную ангиографическую установку. Это специализированный рентгеновский аппарат, с помощью которого можно увидеть функциональное состояние сосудов и при необходимости произвести хирургические вмешательства. В Клинике БГМУ функционирует и единственная в ПФО инновационная роботизированная система Da Vinci, последнюю версию которой установили в этом году. С помощью робота уже выполнили 50 оперативных вмешательств. В России всего пять медицинских центров имеют такие же возможности. Глава Башкортостана сам сделал операцию с помощью робота.

Руководитель региона принял участие в конференции «Практическая подготовка в медицинском университете в условиях предупреждения распространения COVID-19» и поблагодарил ординаторов и студентов вуза за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы боремся с COVID-19 уже два года. Это время тяжелейших испытаний, которые в том числе легли и на студентов БГМУ. Последняя волна коронавируса была особенно сложной из-за большого количества заболевших. Спасибо вам за то, что отозвались на нашу просьбу и проявили свою гражданскую зрелость, работая на передовой вместе с врачами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Многие из награжденных признались, что для них благодарственные письма от Главы Башкортостана стали полной неожиданностью.

Если честно, я не ожидала. Мне этот опыт дал много знаний, я прочитала много клинических испытаний, очень много узнали о лекарствах. Смогли помочь врачам, потому что врачи не успевали и сидели до полуночи. Энже Бирдегулова, врач

За эти месяцы я поняла, что это действительно мое, я хочу быть врачом. Юлия Муллаянова, врач, участковый терапевт Буздякской ЦРБ

Радий Хабиров подчеркнул, что система здравоохранения Башкортостана активно развивается. Так, в этом году планируют открыть новый корпус Республиканского кардиоцентра, начнут возведение Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. В районах республики строят четыре новые поликлиники. 20 марта в Туймазах примет первых пациентов современный инфекционный центр. Аналогичный COVID-госпиталь до конца марта достроят в Сибае.

Мы в разы больше начали строить медицинские объекты. Но самое главное, что врачи сплотились. Наша система здравоохранения выдержала эти испытания, стала сильнее и увереннее в себе, а врачи получили новый опыт. Это тоже очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан