Радий Хабиров поблагодарил студентов БГМУ за работу в период пандемии

Глава республики посетил клинику, где осмотрел реконструируемые помещения, а также встретился с преподавателями и учащимися. Он принял участие в конференции «Практическая подготовка в медицинском университете в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и вручил благодарственные письма.
Радий Хабиров в клинике БГМУ, в корпусе Института онкологии, который находится на реконструкции. Ректор вуза Валентин Павлов рассказал, что она стартовала в этом году, а раньше здесь было детское отделение. В новом корпусе, кроме лечебных палат и реанимационного отделения, разместятся научные лаборатории. А во время пандемии он может выполнять и функции инфекционного центра.
Радий Хабиров также осмотрел современную ангиографическую установку. Это специализированный рентгеновский аппарат, с помощью которого можно увидеть функциональное состояние сосудов и при необходимости произвести хирургические вмешательства. В Клинике БГМУ функционирует и единственная в ПФО инновационная роботизированная система Da Vinci, последнюю версию которой установили в этом году. С помощью робота уже выполнили 50 оперативных вмешательств. В России всего пять медицинских центров имеют такие же возможности. Глава Башкортостана сам сделал операцию с помощью робота.
Руководитель региона принял участие в конференции «Практическая подготовка в медицинском университете в условиях предупреждения распространения COVID-19» и поблагодарил ординаторов и студентов вуза за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Многие из награжденных признались, что для них благодарственные письма от Главы Башкортостана стали полной неожиданностью.
Радий Хабиров подчеркнул, что система здравоохранения Башкортостана активно развивается. Так, в этом году планируют открыть новый корпус Республиканского кардиоцентра, начнут возведение Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. В районах республики строят четыре новые поликлиники. 20 марта в Туймазах примет первых пациентов современный инфекционный центр. Аналогичный COVID-госпиталь до конца марта достроят в Сибае.
Руководитель республики отметил, что Башкортостан гордится своим медуниверситетом, который в 2021 году смог войти в число получателей базовой и специальной части гранта по программе «Приоритет 2030» и воспользоваться ощутимой поддержкой из федерального бюджета.