Радий Хабиров пожелал «Салавату Юлаеву» удачи в плей-офф КХЛ

Завтра стартует плей-офф КХЛ. Но для «Салавата Юлаева» игры первого раунда начнутся 2 марта. Юлаевцы попали в решающую стадию розыгрыша Кубка Гагарина с третьего места на «Востоке». Первым соперником уфимцев стала новосибирская «Сибирь». Сегодня Глава республики Радий Хабиров встретился с командой и пожелал хоккеистам «Салавата» побед.

Это уже стало доброй традицией. Перед началом сезона и матчами плей-офф Глава Башкортостана Радий Хабиров встречается с командой. И сразу отмечает, что этот сезон для всех участников Лиги получился непростым: недоигранный из-за коронавируса регулярный чемпионат, пауза, связанная с Олимпиадой в Пекине. Затем новость о состоянии здоровья воспитанника башкирского хоккея Родиона Амирова. Врачи диагностировали у него опухоль мозга, сейчас нападающий проходит лечение в Германии.

Молодой, яркий парень. Любая помощь, которая потребуется со стороны республики, будет оказана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержал руководитель региона и юлаевцев Мухамадуллина и Кадейкина, которые так и не вышли на олимпийский лед, а просидели в Пекине в запасе. Радий Хабиров отметил, что сейчас хоккеисты должны играть с удвоенной энергией и стремится побеждать в каждом матче. А также поздравил трех олимпийских чемпионов. Но Зимние игры закончились, а плей-офф для «Салавата» только начинается.

Мы ждём от вас честной и бескомпромиссной игры, чтобы вы уходили со льда с гордо поднятой головой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» сегодня провел тренировку в открытом для прессы формате. Подопечные Томи Ламсы вышли на лед в привычных для этого сезона сочетаниях. На месте и олимпийские чемпионы из Финляндии – Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен. Из тех игроков, которые сейчас есть в распоряжении финского тренера, среди запасных занимались Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт, Артем Пименов и Данил Алалыкин.

Нам нужно было оказаться как можно выше, чтобы начинать сетку плей-офф дома. Ключевой момент – наша готовность к плей-офф. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Последний официальный матч уфимцы провели 5 января. Перед серией с «Сибирью» «Салават» сыграл четыре контрольных матча. Однако в какой форме команда подходит к началу плей-офф – пока вопрос. «Сибирь» для уфимцев неудобный соперник. В регулярном чемпионате юлаевцы неудачно играли против новосибирцев.

Мы сыграли четыре контрольных матча. Могу сказать, что мы выглядели вполне неплохо. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Есть опасение что Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд начнут плей-офф на фоне усталости после участия в играх в Пекине. Другая ситуация с Александром Кадейкиным. Он в Китае находился в числе запасных. Таким образом был практически лишен игровой практики. Перед встречей с «Сибирью» успел принять участие лишь в одном контрольном матче.

У меня не получилось побыть дома, мы прилетели вечером, а на следующее утро нужно было лететь в Минск. Александр Кадейкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»