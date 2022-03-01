В Башкирии число предпринимателей выросло за 2021 год на 4%

Количество предпринимателей в Башкортостане увеличилось в прошлом году на 4%. Их насчитывается 127 тысяч человек. Как сообщили в Госкомитете республики по предпринимательству, в регионе действуют бизнес-шерифы, для оценки которых ввели 13 критериев.

В рамках коллегии ведомства состоялись церемонии награждения ведомственными наградами и подписания соглашения о сотрудничестве. В этом году республика стала пилотным проектом по внедрению цифровых инструментов поддержки. Это создано для удобства малого и среднего бизнеса.

Задача одна – цифровизация поддержки субъектов МСП в электронном формате. Чем быстрее мы сможем перейти в электронный формат предоставления услуг, тем предприниматели смогут меньше тратить времени и средств, чтобы получить те меры государственной поддержки. Могу сказать, что Башкортостан несколько лет уже ведет эту работу по синхронизации всех инструментов проверки контрагентов от Башкирской микрокредитной компании, МФЦ. Все вместе работают, чтобы была возможность у предпринимателей обратиться и получить меру государственной поддержки.

Нияз Фазылов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ