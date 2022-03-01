В Башкирии число предпринимателей выросло за 2021 год на 4%

Количество предпринимателей в Башкортостане увеличилось в прошлом году на 4%. Их насчитывается 127 тысяч человек. Как сообщили в Госкомитете республики по предпринимательству, в регионе действуют бизнес-шерифы, для оценки которых ввели 13 критериев.
В рамках коллегии ведомства состоялись церемонии награждения ведомственными наградами и подписания соглашения о сотрудничестве. В этом году республика стала пилотным проектом по внедрению цифровых инструментов поддержки. Это создано для удобства малого и среднего бизнеса.