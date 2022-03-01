В Башкирии число предпринимателей выросло за 2021 год на 4%

Задача одна – цифровизация поддержки субъектов МСП в электронном формате. Чем быстрее мы сможем перейти в электронный формат предоставления услуг, тем предприниматели смогут меньше тратить времени и средств, чтобы получить те меры государственной поддержки. Могу сказать, что Башкортостан несколько лет уже ведет эту работу по синхронизации всех инструментов проверки контрагентов от Башкирской микрокредитной компании, МФЦ. Все вместе работают, чтобы была возможность у предпринимателей обратиться и получить меру государственной поддержки.

Нияз Фазылов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству