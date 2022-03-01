В Башкирии благодаря адресной помощи открылась сельская парикмахерская

Субсидия на развитие. Благодаря адресной помощи на основании социального контракта в деревне Кенгер-Менеуз Бижбулякского района открылась парикмахерская. Жители много лет просили об этом, так как ближайший салон находился в райцентре в десяти километрах.
Мастера искать не пришлось, парикмахер с 20-летним стажем и местная жительница Айгуль Мингазова получила финансовую поддержку в размере 250 тысяч рублей и направила субсидию на покупку оборудования и инструментов. Помещение предоставили в здании сельсовета.