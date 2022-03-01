В Башкирии благодаря адресной помощи открылась сельская парикмахерская

Субсидия на развитие. Благодаря адресной помощи на основании социального контракта в деревне Кенгер-Менеуз Бижбулякского района открылась парикмахерская. Жители много лет просили об этом, так как ближайший салон находился в райцентре в десяти километрах.

Мастера искать не пришлось, парикмахер с 20-летним стажем и местная жительница Айгуль Мингазова получила финансовую поддержку в размере 250 тысяч рублей и направила субсидию на покупку оборудования и инструментов. Помещение предоставили в здании сельсовета.

Варианты были, но всё-таки люди просили: почему здесь не откроешь парикмахерскую, почему у себя в деревне не работаешь? Вот поэтому тут открыла. Теперь приезжают и из соседних деревень, очень много клиентов, они все благодарны.

Айгуль Мингазова, парикмахер

В центре нашего села парикмахерская находится, это для всех удобно. И для организаций хорошо зайти быстренько постричься, для жителей, для учителей – школа тут рядом. Тоже забегают сюда, быстренько приводят себя в порядок перед мероприятиями. Мы очень довольны.

Рима Ахунова, жительница с. Кенгер-Менеуз
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