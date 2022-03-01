В Башкирии благодаря адресной помощи открылась сельская парикмахерская

Варианты были, но всё-таки люди просили: почему здесь не откроешь парикмахерскую, почему у себя в деревне не работаешь? Вот поэтому тут открыла. Теперь приезжают и из соседних деревень, очень много клиентов, они все благодарны.

Айгуль Мингазова, парикмахер