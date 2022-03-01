Башкирским предпринимателям разрешат заниматься племенным животноводством

Для новых участников этого вида деятельности планируют снизить административные барьеры. По словам спикера парламента, на фермеров и предпринимателей предлагается также распространить меры господдержки. Изменения в региональное законодательство планируется внести вслед за аналогичным решением, принятым на федеральном уровне.